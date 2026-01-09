Un megaoperativo contra el narcotráfico desplegado en el Conurbano bonaerense terminó con siete detenidos, un amplia incautación de drogas, armas y dinero, y un desenlace trágico: uno de los sospechosos murió ahogado tras arrojarse a una laguna para escapar de la policía. El procedimiento se llevó a cabo en los partidos de La Matanza y Merlo y permitió desbaratar una banda que operaba desde hace meses en la zona.

La operación fue bautizada como “La Banda del Fondo”, e incluyó trece allanamientos simultáneos y una persecución que se extendió hasta un predio descampado conocido como “La Tosquera”, un terreno de unas 30 hectáreas con espejos de agua, vegetación espesa y antecedentes de enfrentamientos armados entre organizaciones criminales. Allí, el despliegue policial se apoyó en drones y equipos tácticos para cercar a los sospechosos.

Un policía bonaerense fue baleado por un compañero y se encuentra en grave estado: creen que se trató de un accidente

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La causa fue instruida por la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas – Delegación La Matanza, con intervención de la UFI N° 14, a cargo de los fiscales Matías Folino y Fernando López, y bajo el control del Juzgado de Garantías N° 4 del Departamento Judicial La Matanza, a cargo del juez Fernando Pinos Guevara.

El procedimiento se desarrolló en dos fases y culminó con la muerte de uno de los hombres investigados, quien, al advertir la presencia policial, se internó en una zona pantanosa y se arrojó a un espejo de agua de gran profundidad. Pese al rápido rastrillaje subacuático de una unidad de rescate y las maniobras de reanimación del personal médico, falleció por ahogamiento.

Una fuente cercana al caso informó a PERFIL que la agrupación delictiva estaba integrada por jefes, guardadores, y otras estructuras más bajas, como vendedores. Entre los siete detenidos se encuentra uno de los principales líderes, un hombre de 30 años de nacionalidad paraguaya identificado con las sigas B. G. L..

El inicio de la investigación por narcomenudeo

La investigación se inició el 30 de septiembre de 2025, a partir de un requerimiento de la Fiscalía General de La Matanza. Mediante tareas de campo encubiertas, seguimientos, filmaciones, registros fotográficos y el uso de vehículos aéreos no tripulados, se logró reconstruir el funcionamiento de una asociación dedicada a la venta de drogas bajo la modalidad de “búnkers improvisados y bolseros”.

La banda contaba con roles claramente definidos —jefes, guardadores, vendedores, satélites y “soldaditos”— y operaba con múltiples puntos de venta custodiados por personas armadas, que incluso portaban armas de grueso calibre.

La pesquise se enfocó en el predio de "La Tosquera" y en los lugares de ser sitios empleados para el fraccionamiento y ocultamiento de estupefacientes, especialmente cocaína y marihuana. También se siguieron a distintos vehículos que utilizaban para el transporte de drogas y armamento.

De esta manera, se dio inicio a la primera fase de los procedimientos, que tuvieron lugar este jueves. Efectivos de la Superintendencia de Investigaciones del tráfico de drogas ilícitas de la Policía Bonaerense llevó a cabo once allanamientos en la localidad matancera de Virrey del Pino, donde se secuestró la droga fraccionada, pistolas, dinero en efectivo, celulares, documentación, una máquina contadora de billetes y los automóviles usados por la organización.

Entre estos operativos se consiguió arrestar a B. G. L., junto a D. R. I. M., una guardadora de drogas paraguaya de 41 años, y una joven argentina de 25 años, G.E.A.. Al mismo tiempo, quedaron imputados dos hombres que están relacionados a los lugares en los que se ocultaban las sustancias.

La segunda fase y el desenlace fatal

En la segunda fase de la operación, los agentes se centraron en dos domicilios ubicados en el partido de Merlo, el primero en una casa de Pontevedra y el segundo Libertad,en el mencionado predio. En ese contexto, con la ayuda de la vigilancia mediante la utilización de drones, se reportó que varios acusados estaban realizando tareas de venta y custodia.

Al advertir la presencia de los policías, varios sospechosos se dieron la fuga y corrieron hacia el fondo de la zona rural, internándose en medio de la vegetación espesa y zonas pantanosas, para luego arrojarse a un espejo de agua de gran profundidad. Dos de ellos fueron atrapados y reducidos con velocidad, mientras que un tercero, que luego fue identificado como Artemio Caballero, de nacionalidad paraguaya, se sumergió en el agua y no pudo salir.

Los uniformados no lo perdieron y dieron aviso a la Unidad de Rescate de Bomberos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que ya se encontraba preparada en el lugar. Un equipo táctico de buzos llevó a cabo el rastrillaje y consiguió sacar a Caballero a la superficie, pero después de intentar maniobras de reanimación, con maniobras de RCP, se confirmó su muerte.

Debido al fallecimiento del acusado, se dio intervención al fiscal Diego Ruli, de la Fiscalía de Homicidios y Averiguación de Causales de Muerte, que ordenó diferentes medidas, como la toma de declaraciones a los testigos. En tanto, decidió no pedir por el momento la detención del personal policial involucrado.

Los investigadores informaron que otras cuatro personas quedaron imputadas y recuperaron la libertad. El despliegue permitió el secuestro de casi 27 kilos de marihuana distribuidos en 36 ladrillos y más de 2,3 kilos de clorhidrato de cocaína fraccionados en 2.941 envoltorios listos para la venta.

También se incautaron municiones de distintos calibres, balanzas de precisión, una máquina contadora de billetes, doce teléfonos, dinero en efectivo y cuatro vehículos, lo que serían pruebas de que se trataba de una agrupación con logística aceitada y control territorial.

FP/DCQ