Un joven agente de la Policía Bonaerense permanece internado en estado "grave" tras haber sido baleado en medio de un confuso episodio. El oficial habría recibido un disparo accidental del arma reglamentaria de un compañero cuando ambos se encontraban en una base de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA), en el partido de Pilar, mientras se preparaban para el comienzo de su jornada laboral.

La víctima fue identificada como Lucas E. M., miembro de la fuerza provincial de 22 años y oriundo de la localidad platense de Joaquín Gorina. El hecho ocurrió la semana pasada, antes de las 9.30 de la mañana, cuando se hallaba en la mencionada base ubicada sobre la avenida Dardo Rocha (ex Ruta 25) junto a otro oficial, de 25 años, quien estaba manipulando su pistola reglamentaria.

En un momento, se produjo un disparo que ingresó por el hombro izquierdo de E. M.; afectándole el abdomen y comprometiendo al menos uno de sus pulmones. "La principal hipótesis que se investiga es que hubo al menos un disparo efectuado de manera accidental por el agente de 25 años, su compañero en la misma fuerza", de acuerdo a lo consignado por el medio local El Día.

El policía herido fue atendido y rápidamente trasladado de urgencia en un móvil hasta el Hospital Central de Pilar, localizado sobre la Avenida 12 de octubre. Debido a la complejidad de las lesiones, el joven fue internado en terapia intensiva y ya fue intervenido quirúrgicamente en cuatro ocasiones mientras lucha por su vida.

Por otro lado, el uniformado que está acusado de haber realizado el disparo quedó a disposición de la comisaría Primera de Pilar mientras se investiga el caso y se esperan las medidas de la fiscalía interviniente. Hasta el momento no se confirmó que se haya peritado el arma involucrada en el hecho.

Cadena de oración por el policía baleado

Desde el entorno familiar del joven, señalaron al diario local que continúa internado en terapia intensiva, en estado crítico. En las últimas horas, iniciaron por redes sociales una cadena de oración, y le pidieron a la comunidad de Gorina que pida para que pueda salir adelante.

"Pedimos una cadena de oración por Lucas E, M., por favor. Él está peleando por su vida y sabemos que juntos, podemos hacer posible su recuperación. Lucas va a recibir toda la buena energía que le envíen y sus oraciones lo van a ayudar a salir adelante", expresaron sus amigos y familiares a través de una publicación en el grupo de Facebook llamado "Vecinos de Joaquín Gorina".

El año pasado, se conoció el caso de Enzo Santana, subinspector de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Santiago del Estero que fue baleado por un compañero en la Comisaría Comunitaria Nº 53 de la localidad de El Bobadal. De acuerdo a las averiguaciones, el hecho ocurrió cuando el agente llegó a su lugar de trabajo, y al tratar de sacarse la campera hizo un movimiento que involuntariamente accionó su arma reglamentaria.

El oficial herido fue trasladado hacia un hospital de dicha localidad del departamento de Jiménez, donde le realizaron las primeras curaciones y se determinó que las lesiones no revestían gravedad.

