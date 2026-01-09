Mendoza: un joven robó un sable histórico del Campo El Plumerillo y terminó detenido

Un joven de 25 años con un extenso prontuario delictivo fue detenido en el municipio de Las Heras, Mendoza, acusado de haber participado en el robo de un sable corvo de 1898 del Campo Histórico El Plumerillo, un hecho que generó fuerte preocupación por el ataque al patrimonio sanmartiniano. La pieza, que había sido sustraída a comienzos de enero, fue recuperada por la Policía tras una serie de allanamientos.

El robo ocurrió durante la noche del sábado 3 de enero, cuando delincuentes ingresaron al predio histórico y se llevaron el sable, junto con una réplica de madera de un fusil. Si bien las autoridades aclararon que no tenía valor comercial, sí posee un alto valor histórico y simbólico. El objeto había sido donado por el Museo Patrio de Mar del Plata y forma parte del legado sanmartiniano.

Tras la denuncia realizada por el municipio, la investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos Agravados de la Oficina Fiscal Las Heras–Lavalle N° 2, junto con efectivos de la Dirección General de Investigaciones. A partir del análisis de cámaras y tareas de inteligencia, este jueves uno de los presuntos responsables fue detenido en un allanamiento realizado en su vivienda, ubicada en la calle Alsina.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró otros elementos de interés para la causa, como un sable de acero, un revólver calibre 38 sin municiones, una pistola de aire comprimido y una moto con pedido de secuestro por robo. Sin embargo, en ese primer operativo no se halló el sable histórico robado del museo.

Las tareas continuaron en las horas siguientes y permitieron dar con el objeto robado en el barrio Santa Teresita, donde el sable había sido escondido debajo de un vehículo estacionado en la vía pública. Una vez confirmado el hallazgo, las autoridades trasladaron la pieza y activaron el protocolo de preservación patrimonial.

Según indicaron fuentes policiales, el detenido posee un amplio historial de antecedentes penales. Entre las causas registradas desde 2021 figuran robos, encubrimiento, encubrimiento agravado, resistencia a la autoridad, lesiones leves dolosas y una denuncia por violencia de género radicada en 2023. Además, tenía un pedido de captura vigente al momento de su arresto.

"Tenemos la responsabilidad del cuidado del patrimonio sanmartiniano": el intendente de Las Heras celebró la recuperación del sable robado

El intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, brindó una conferencia de prensa en el Campo Histórico El Plumerillo, donde confirmó la detención del sospechoso y la recuperación del sable. Frente a la prensa, destacó el trabajo conjunto entre el municipio, la Guardia Urbana Municipal, la Fiscalía, el Ministerio de Seguridad y la Policía de Mendoza.

“Las Heras tiene el honor y el orgullo de ser la tierra de la gesta sanmartiniana. El sentido sanmartiniano es muy caro para todos nuestros vecinos y vecinas y fueron momentos muy duros y difíciles para nosotros, porque robaron un elemento que hace a nuestro campo histórico, a nuestro museo y a nuestra tradición”, expresó el jefe comunal.

En ese sentido, Lo Presti remarcó que el sable no pertenece solo a Las Heras, sino que es patrimonio de Mendoza y de toda la Argentina, y subrayó la responsabilidad institucional de su cuidado. "Como intendente de Las Heras, quiero destacar que tenemos la responsabilidad de la custodia y el cuidado del patrimonio sanmartiniano", subrayó.

La causa continúa en investigación para determinar si hubo otros involucrados en el robo y establecer las responsabilidades penales correspondientes. Mientras tanto, el sable recuperado será restituido al circuito patrimonial.

