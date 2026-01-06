La investigación por el crimen de Cynthia Landi Rodríguez, asesinada de un tiro cuando intentó refugiar a un seis cuidacohes tras una pelea a la salida de un boliche en la localidad mendocina de Guaymallén, dio un nuevo giro. En las últimas horas, la Justicia detuvo a dos mujeres policías por el hecho, acusadas de ser cómplices del primer efectivo arrestado, señalado como el autor de los disparos.

El hecho se produjo el domingo pasado a la madrugada, cerca del popular local llamado Queen Disco, cuando los “trapitos” y un grupo de hombres y mujeres comenzaron a discutir ante la negativa de pagar el cuidado de los autos estacionados en esa zona. Cuando la pelea escaló, corrieron a protegerse en la vivienda de Cynthia, ubicada en la misma cuadra, en la calle 25 de Mayo al 400.

Detuvieron a un policía por el asesinato de una mujer tras una discusión entre trapitos y clientes de un bar

Minutos después, un auto Volkswagen Gol Trend blanco, en el que circulaban las personas involucradas en la discusión, pasó por la puerta de la vivienda y efectuó cinco disparos, uno de los cuales impactó bajo la axila de la mujer de 39 años, que estaba cerrando la persiana del frente de la propiedad.

La víctima fue trasladada por su familia hasta el Hospital Central, pero los médicos que la atendieron confirmaron que llegó sin signos vitales. Según señaló el medio Los Andes, Landi Rodríguez era hermana de uno de los cuidacoches que había estado frente a Queen a Disco, pero ella no había tenido nada que ver con el enfrentamiento, ya que se hallaba en su hogar.

Desde el Ministerio Fiscal de Mendoza confirmaron que son tres los policías detenidos, el joven que cayó este lunes y las dos mujeres que quedaron bajo arresto este martes. Además, habría otros dos hombres que habrían estado con ellos.

Sus identidades fueron corroboradas a través del relevamiento de las cámaras de seguridad de esa área del barrio Dorrego, en Guaymallén, cuando se detectó que los atacantes escaparon a toda velocidad por la calle 25 de mayo. En las imágenes, se logró captar que uno de los ocupantes era oficial de la fuerza mendocina, sindicado como el principal sospechoso.

Las pericias confirmaron que la bala que impactó en el cuerpo de Landi Rodríguez -que quedó aloja en la región axilar- es de calibre 380, y no de un arma reglamentaria como las que otorga el Ministerio de Seguridad provincial. Por eso, se busca establecer si el agente fue quien realizó los disparos con una pistola secundaria que tendría en su poder.

El testimonio de la madre de la mujer asesinada en Guaymallén

Tras el crimen, la madre de Cynthia, Nélida Rodríguez, reveló que su hija llegó sin vida al centro asistencial. "Se murió antes de llegar al hospital, cómo hago para seguir adelante y hacerme cargo de sus hijos pequeños", indicó al hablar de sus tres nietos.

Luego, en diálogo con Noticiero Andino, la madre de la víctima relató cómo vivió la noche del domingo. "Mi hijo cuida coches acá en la cuadra hace 10 años. Según él, se paró un policía y empezó a insultar a todo el mundo. Yo estaba durmiendo, escuché los gritos y por eso salí", aseguró, al sostener que supuestamente los acusados del asesinato estaban "en estado de ebriedad".

"Ellos discuten, yo lo meto adentro a mi hijo y pongo un candado y una cadena en el portón", precisó. En ese sentido, indicó que unos veinte minutos después apareció el auto blanco frente a la vivienda y dijo que se escuchó a uno de los efectivos gritar: "Empiecen a largar tiros". Cynthia, que vivía en la parte de atrás, salió para cerrar el portón y fue alcanzada por uno de los proyectiles.

"Quiero que todos paguen por lo que le hicieron a mi hija, que en ningún momento hizo nada. Tres niñas se quedaron solas", agregó Nélida. Por otro lado, acusó a as autoridades al plantear que desde hace varios años se registran diferentes episodios de violencia a la salida del mencionado boliche. Sin embargo, la dueña de Queen Disco, Ana Laura Turca Nicoletti, negó las acusaciones.

"Soy la primera en pedir justicia y que los asesinos paguen por el daño tan grande que han causado a la familia. Los tres policías detenidos nunca ingresaron a mi boliche y, de hecho, ni siquiera sé quiénes son. Las autoridades verificaron que nunca estuvieron en el establecimiento. Si se estacionaron allí y ocurrió la discusión, puede que ni se hayan bajado del auto", concluyó la empresaria, a la espera del avance de la investigación.

FP/fl