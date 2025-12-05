Un oficial de la Policía de Misiones fue detenido este jueves, acusado de haber facilitado la fuga de los siete presos que escaparon el lunes pasado de una comisaría de Bernardo de Irigoyen y que finalmente fueron recapturados tres a un extenso operativo. El agente quedó a disposición de la Justicia, mientras que se realizaron diferentes allanamientos para esclarecer las condiciones en las que ocurrió el escape.

La Procuración General del Poder Judicial de la provincia envió una comisión especial para profundizar las tareas investigativas y, más tarde, la Fiscalía de Instrucción de San Pedro ordenó el arresto del oficial identificado como Mario O., de 36 años, que quedó alojado en una comisaría jurisdiccional de la Regional XII a la espera de que se defina su futuro procesal.

Al mismo tiempo, la Jefatura de la fuerza misionera había ordenado al departamento de Asuntos Internos que inicie un sumario administrativo al personal de servicios que estaba a cargo de la guardia de los internos al momento de la fuga. Según informaron medios locales y pudo conocer PERFIL, se detectó un boquete en un baño del calabozo, por medio del cual escaparon.

El procurador general de Misiones, Carlos Giménez, ordenó que una comisión técnica trabajara en conjunto con la Fiscalía. En el contexto de la investigación aparecieron indicios que apuntaban a que podría haber un facilitador y, tras la detención del sospechoso, se ordenó allanar su casa y que se realizara una inspección exhaustiva en la sede policial de la localidad ubicada en la frontera con Brasil.

Como parte del operativo, se incautó el celular de Mario O. -quien fue detenido mientras estaba de servicio en una sucursal del Banco Macro- para que se le practiquen pericias que estarán a cargo de los equipos de Saic y Cibercrimen.

Los procedimientos estuvieron a cargo de la comisión investigadora de la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (SAIC), organismo que depende del Tribunal Superior de Justicia provincial.

La fuga en la comisaría de Bernardo de Irigoyen

La decisión se tomó luego de la recaptura de los siete -que se concretó en 48 horas-, en un operativo que demandó la intervención de unos 500 agentes, con despliegues de grupos tácticos en diferentes regiones, el uso de canes y drones y un trabajo en conjunto con la Policía Militar de Brasil para aumentar los controles en la frontera, con el temor de que escaparan al país vecino a través de un paso ilegal.

Este miércoles por la noche fueron ubicados los últimos tres fugitivos, Darío Brítez, Daniel Simons y Agustín Morais. Los efectivos lograron establecer sus movimientos y los atraparon en un sector rural de viviendas en la zona de Dos Hermanas, tras tareas de inteligencia que aportaron datos clave.

Antes, ya habían sido detenidos Alejandro Damián Ramos (conocido como “Dente”), Jorge Guillermo Ojeda, Emanuel Felipe Kraulich (alias, “el Pirata”) y Juan José Ferreira Álvez. Entre algunos de los delitos que figuran en sus prontuarios, varios tienen causas abiertas por robo y homicidio y uno de ellos figuraban en la lista de búsqueda internacional de Interpol.

La fuga ocurrió durante la madrugada del lunes, cuando los guardias detectaron el agujero en la pared del baño donde se encontraban los detenidos. En las primeras horas del operativo, los rastrillajes realizados en los alrededores de la comisaría permitieron identificar uno de los posibles puntos de escape hacia zonas de monte de la frontera internacional.

La operación para volver a atrapar a los internos fue coordinada por la Jefatura de la fuerza provincial desde la base establecida en la Unidad Regional XII, con el apoyo de comandos regionales, divisiones investigativas y grupos tácticos que intervinieron en diferentes jurisdicciones del norte misionero.

