Fuga de presos en Misiones: recapturaron a otros dos prófugos y continúa la búsqueda de tres

La Policía de Misiones recapturó este martes a dos de los siete presos que se fugaron el lunes de la comisaría de Bernardo de Irigoyen. Con las detenciones de Alejandro Damián Ramos, alias “Dente”, y Emanuel Felipe Kraulich, conocido como “Pirata”, ya son cuatro los prófugos atrapados desde que se activó el operativo de búsqueda.

Las nuevas detenciones se suman a las de Juan José Ferreira Álvez, alias “Motito”, localizado pocas horas después de la fuga, y a la de Jorge Guillermo Ojeda, detenido anoche en el barrio Tránsito Pesado. El avance del operativo —que incluye despliegue terrestre, controles viales y apoyo de fuerzas brasileñas— permitió consolidar en 48 horas la mitad de las recapturas.

Ramos fue ubicado en Dos Hermanas, a unos 12 kilómetros del punto de escape, mientras viajaba en un colectivo urbano rumbo a El Dorado. De acuerdo con fuentes policiales, los investigadores ya habían reunido datos precisos sobre sus movimientos y mantenían un control discreto en la Ruta Nacional 14. Cuando fue identificado, el prófugo intentó descender del transporte para huir hacia la banquina, pero un operativo cerrojo montado en la zona permitió detenerlo sin posibilidad de escape.

En su poder llevaba dos tenedores limados —cada uno con solo dos dientes, adaptados como armas blancas—, dinero en efectivo, un encendedor y un envoltorio de papel aluminio. Tras ser reducido, fue trasladado a una dependencia policial, donde quedó alojado a disposición del Juzgado de Instrucción. Además, se le iniciará una nueva causa por evasión.

Ramos es considerado un detenido de alto riesgo: estaba detenido por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego de Jorge “Koki” Ferreyra, sereno de un predio de Bernardo de Irigoyen asesinado en agosto de este año. También acumulaba otras cinco causas por delitos graves, entre ellos robos calificados, robos con arma, hurto de motocicletas y asaltos a comercios.

Su captura se produjo horas después de que la Policía provincial detuviera a Jorge Guillermo Ojeda, localizado anoche en el barrio Tránsito Pesado, y de la recaptura previa de Juan José Ferreira Álvez, alias “Motito”, atrapado pocas horas después de la fuga original.

El segundo recapturado del día fue Emanuel Felipe Kraulich, atrapado cerca del río Pepirí Guazú, en la frontera con Brasil. Según datos policiales, intentaba cruzar por un paso no habilitado. Fue detenido en el barrio Tránsito Pesado, derivado a una seccional y quedó a disposición del Juzgado de Instrucción de San Pedro.

Cómo fue la fuga

El escape se produjo pasada la medianoche del lunes, cuando el personal de guardia advirtió la ausencia de los detenidos durante una revisión. Un hueco abierto en la pared del baño confirmó la hipótesis de una fuga planificada. De inmediato, la Unidad Regional XII desplegó patrullajes en los accesos a la ciudad, caminos rurales y zonas de monte denso que conectan con pasos fronterizos no habilitados hacia Brasil.

La búsqueda incluyó equipos encubiertos, controles sobre rutas provinciales, identificación de personas, uso de drones, canes entrenados y análisis en tiempo real de cámaras de videovigilancia. Desde el inicio, el operativo contó con apoyo de la Policía Militar brasileña, que instaló retenes paralelos, asistió en rastrillajes y mantuvo intercambio constante de información sobre movimientos sospechosos en su lado de la frontera.

En paralelo, la Jefatura de Policía dispuso la intervención de Asuntos Internos para determinar si hubo negligencia o incumplimientos en la custodia.

Con las cuatro capturas confirmadas —Ferreira Álvez, Ojeda, Ramos y Kraulich—, todavía permanecen prófugos: Daniel Simons, Agustín Morais y Darío Brítez. Todos mantienen causas penales abiertas por distintos delitos graves.

El operativo continúa activo en toda la zona fronteriza. Las autoridades estiman que la geografía selvática y la presencia de senderos no oficiales dificultan la vigilancia, pero remarcan que la información reunida en las últimas horas permitió reducir el área de rastrillaje.

