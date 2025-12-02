Caso Loan: un testigo protegido reactivó la búsqueda y rastrillaron cuatro lagunas

A partir de la declaración de un testigo protegido, la Justicia federal ordenó un nuevo operativo de búsqueda por el caso de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años desaparecido desde 2024 en Corrientes. Durante 20 días, equipos del Sistema Federal de Búsqueda de Personas (Sifebu), el Comando Unificado Corrientes (CUC) y buzos tácticos revisaron cuatro lagunas ubicadas en las inmediaciones de propiedades vinculadas al marino retirado Carlos Guido Pérez y su esposa María Victoria Caillava, dos de los siete imputados en la causa.

El despliegue incluyó agentes de la Prefectura Naval, Policía Federal y bomberos especializados. Aunque uno de los espejos de agua nunca había sido inspeccionado, las tareas finalizaron sin resultados que aportaran nuevas pistas sobre el paradero del menor, desaparecido desde el 13 de junio de 2024.

La señal de alerta surgió a partir del testimonio de un hombre incorporado al programa de protección de testigos, quien afirmó que los restos del pequeño podrían haber sido arrojados en alguna de las lagunas cercanas al campo del matrimonio, ubicado sobre la ruta provincial 113. Esa versión se acercaba a una de las hipótesis que la familia de Loan sostiene desde hace meses a través de su asesor, el perito José Mazzei, quien había solicitado inspecciones en ese sector.

Según el relato del testigo, el niño habría sido atropellado accidentalmente por la camioneta de Pérez cuando regresaba junto a su abuela de un almuerzo familiar en la zona conocida como El Algarrobal, y el matrimonio habría decidido deshacerse del cuerpo. Aunque esa teoría nunca fue confirmada, llevó a la Justicia a ordenar un operativo “profundo y final” en cada uno de los cuerpos de agua señalados.

La orden judicial, firmada por la jueza federal Cristina Pozzer Penzo, se emitió el 8 de noviembre, y las tareas comenzaron dos días después. Los primeros tres espejos de agua fueron descartados rápidamente: eran pequeños, de fácil acceso y ya habían sido revisados en operativos previos.

Sin embargo, la cuarta laguna representó un desafío mayor. Ubicada del otro lado de la misma ruta provincial, su acceso se volvió casi imposible por las intensas lluvias que inundaron caminos y elevaron el nivel del agua. Además, no aparecía en registros anteriores, lo que alimentó expectativas entre investigadores y familiares. Aun así, el fin de semana pasado, las fuerzas federales terminaron las tareas sin novedades para elevar al juzgado.

Prefectura Naval, Policía Federal y buzos tácticos participaron del operativo de rastrillaje para hallar pistas sobre la desaparición del menor.

El cierre del operativo coincidió con una decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, que revocó la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones que había limitado a 60 días la continuidad de la investigación. La jueza Pozzer Penzo había solicitado prórrogas para continuar con el caso, pero se le había exigido un plazo para resolver.

Tanto la fiscalía como la querella apelaron al considerar que se trata de un delito permanente, porque el presunto ocultamiento de Loan sigue vigente hasta hoy. Casación dio lugar a ese planteo y cuestionó el establecimiento de plazos por considerarlo arbitrario y sin fundamentos.

Los magistrados Juan Carlos Gemignani, Carlos Alberto Mahiques y Diego Gustavo Barroetaveña remarcaron que limitar la investigación atentaba contra el espíritu del proceso penal y destacaron que la causa mantiene varias líneas abiertas.

Cómo continúa el caso Loan: juicio, audiencias y nuevos jueces

La decisión de Casación se suma a la convocatoria realizada por el Tribunal Oral Federal de Corrientes, que citó a todas las partes para una audiencia preliminar el próximo 27 de febrero. Ese día se deberá definir el listado de testigos que declararán en el juicio.

Para esa fecha, el tribunal deberá cubrir dos vacantes, una de ellas por la jubilación de uno de sus integrantes. Se designarán dos jueces, uno titular y uno suplente.

En el banquillo estarán sentados siete acusados por su presunta participación directa en la desaparición del niño: Bernardino Antonio Benítez, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Mónica del Carmen Millapi, Daniel “Fierrito” Ramírez y Walter Adrián Maciel.

Además, diez personas más enfrentarán cargos por haber intentado entorpecer la investigación, presentándose falsamente como enviados de la Fundación Lucio Dupuy para influir sobre testigos. Entre ellos figura Nicolás Gabriel “El Americano” Soria, señalado por inventar vínculos con Interpol y agencias de inteligencia estadounidenses.

