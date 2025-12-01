La Policía de Misiones sostiene un amplio operativo para dar con seis presos que se fugaron de la comisaría de Bernardo de Irigoyen, en la zona limítrofe con Brasil. Un séptimo detenido también se había escapado de la dependencia policial junto con el grupo, pero fue recapturado horas después en la ciudad de San Antonio, mientras se desarrollan acciones en conjunto con las autoridades brasileñas.

El escape tuvo lugar este lunes 1 por la madrugada, cuando personal de guardia encontró un boquete en la pared del baño del calabozo donde estaban alojados los internos. De esta manera, se determinó que siete de ellos se habían fugado y se inició un operativo a cargo de la Unidad Regional XII, con controles en accesos, rastrillajes en los montes y patrullajes terrestres y aéreos con el uso de drones.

Los prófugos fueron identificados como Alejandro Ramos, Emanuel Krourluch, Daniel Simons, Agustín Morais, Jorge Ojeda y Darío Brítez. Entre ellos también estaba Juan José Ferreira Alvez, que horas más tarde fue localizado por un Comando Patrulla en la mencionada localidad, que se halla a más de 30 kilómetros de distancia. Tras atraparlo, fue puesto nuevamente a resguardo.

Los procedimientos incluyen la colaboración de otras unidades regionales y el apoyo de la Policía Militar de Brasil, con intercambio de información y mayores controles, ante la posibilidad de que los fugitivos crucen hacia el país vecino por pasos fronterizos ilegales.

“El operativo cerrojo para dar con los delincuentes comprenden inspecciones en los puntos de acceso, rastrillajes en las zonas de monte, el trabajo de patrullas y de canes rastreadores; además de grupos tácticos en lugares estratégicos y caminos secundarios”, sostuvo uno de los voceros de la fuerza.

Paralelamente, se dispuso que el departamento de Asuntos Internos comience una investigación administrativa para determinar si hubo o no alguna responsabilidad vinculada a los guardias que estaban a cargo de custodiar a los detenidos al momento de la fuga.

Misiones: detuvieron a un asesino que se había fugado

Hace una semana, Yonathan Ariel Da Silva, condenado por el crimen de Patricia Fixa Mereles en 2020, se escapó de la Unidad Penal VII de la ciudad de Puerto Rico tras un corte de luz provocado por las fuertes tormentas. Finalmente, fue atrapado casi siete días después en la zona de Yatytay Bonanza, Paraguay.

“La fuerza provincial, mediante tareas encubiertas e investigación de inteligencia, logró avanzar en el seguimiento del prófugo, obteniendo datos que indicaban que había cruzado hacia territorio paraguayo", explicó la policía de Misiones en un comunicado, luego del operativo coordinado junto a la Policía Militar del país vecino.

Da Silva fue condenado a prisión perpetua por femicidio contra Mereles, su madrastra, por el Tribunal Penal de Eldorado. Su defensor oficial apeló el fallo al entender que el crimen "no reunía las caracteristicas de un femicidio", y finalmente recibió una sentencia por" homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegal", la cual todavía no está firme.

