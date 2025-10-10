Un hombre murió tras ser apuñalado en Resistencia: buscan al principal sospechoso del crimen

Un violento ataque ocurrido en el barrio 13 de Diciembre de Resistencia terminó con la muerte de Federico Godoy, de 60 años, quien había sido apuñalado en el pecho el martes pasado. Pese a los esfuerzos médicos, el hombre murió este viernes en el hospital tras dos días en terapia intensiva.

El hecho se produjo alrededor de las 10 de la mañana del 7 de octubre en una vivienda del pasaje Carlos Hardy al 1900, donde, según informaron fuentes policiales, vecinos alertaron al 911 al encontrar a un hombre gravemente herido tendido en la vereda.

Al llegar al lugar, personal de la Comisaría Quinta Metropolitana halló a la víctima con una profunda herida punzocortante en el hemitórax izquierdo. Fue trasladado de urgencia en ambulancia hasta el hospital Perrando, donde ingresó en estado crítico con diagnóstico de neumotórax por lesión de arma blanca.

Pese a ser intervenido quirúrgicamente, el cuadro se complicó. Godoy presentaba una lesión pulmonar y, tras permanecer dos días en estado reservado, falleció este viernes a las 6:00 de la mañana por insuficiencia respiratoria aguda y falla multiorgánica.

Tragedia en el centro de Corrientes: un obrero murió tras caer desde el noveno piso de un edificio

El sospechoso fue identificado, pero sigue prófugo

Durante las primeras horas de investigación, el personal del servicio externo de la Comisaría Quinta logró identificar al presunto autor del ataque como Pablo Daniel Leonard, de 37 años, quien residiría a pocos metros de la vivienda de la víctima, también sobre el pasaje Hardy.

Testigos afirmaron que el sospechoso, conocido en la zona y en situación de calle, huyó del lugar inmediatamente después de la agresión. Su hermano declaró ante los agentes y aportó una fotografía que ya fue distribuida entre las unidades policiales para facilitar su captura.

Por disposición del fiscal Francisco Asís de Obaldía Eyseric, la causa fue recaratulada como “supuesto homicidio” y se encomendó la búsqueda a la División Homicidios y Capturas junto al Departamento de Investigaciones Complejas.

El operativo continúa

El cuerpo de Federico Godoy fue entregado a sus familiares para los fines póstumos. Mientras tanto, la Policía mantiene un operativo de búsqueda en distintos barrios del sur de la capital chaqueña, con controles en accesos y zonas rurales.

Fuentes judiciales confirmaron que, en caso de hallar al sospechoso, será imputado por homicidio simple, aunque no se descarta un agravamiento de la acusación si surgen nuevos elementos en la investigación.