Condenaron a un policía que le robaba a los detenidos en una comisaría de Córdoba

Un excabo de la Policía fue condenado a un año y cinco meses de prisión efectiva por robarles a los detenidos en la comisaría de barrio Patricios de la ciudad de Córdoba.

Tras la imputación, abren sumario a la exdecana de Comunicación Mariela Parisi

Policía, condenado

Ignacio Matías Barrionuevo, quien tenía 15 años de servicio en la fuerza, fue encontrado culpable de los delitos de estafas reiteradas, tentativa de estafa y hurto doblemente calificado, según informó El Doce.

El exuniformado recibió en un juicio abreviado esa condena ya que no tenía antecedentes penales.

Juicio Neonatal: la Cámara rechazó planteo de nulidad de la defensa

Estafas

De acuerdo al expediente Barrionuevo hurgaba en las billeteras de los detenidos, tomaba fotos de las tarjetas de débito y crédito, y se las enviaba por WhatsApp a su pareja, Raquel Roldán, para que efectuara compras online, transferencias y recargas de celulares.

Ese modus operandi se reiteró 14 veces entre noviembre de 2024 y marzo de 2025. Pero el caso se conoció después de que Barrionuevo llamara a otro cómplice para que lo ayudara a desmantelar al menos 10 autos secuestrados en el predio de la sede policial.

Otro policía advirtió que las llaves estaban desordenadas por lo que solicitó revisar las cámara de seguridad, donde se constató el ilícito penal.

Raquel Roldán, pareja de Barrionuevo, fue condenada a un año de prisión en suspenso, mientras que el amigo del expolicía sigue en libertad y espera el juicio, según precisó el canal cordobés.