Tras la imputación, abren sumario a la exdecana de Comunicación Mariela Parisi

Este martes las máximas autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) encabezadas por el rector, John Boretto, resolvieron la apertura de un sumario administrativo a la exdecana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC), Mariela Parisi.

La decisión sucede luego de que Perfil CÓRDOBA dio a conocer en la víspera una decisión del fiscal federal, Enrique Senestrari, adoptada hace aproximadamente 10 días. El magistrado imputó a Parisi por los delitos de administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Todo se inició por la denuncia del egresado de la FCC, Lucas Valdez.

Una alta fuente del rectorado confirmó a este medio que “se están dando los primeros pasos para abrir un sumario, que podría desembocar en un juicio académico” a la exdecana. La decisión está tomada.

La pesquisa administrativa queda a cargo de la Dirección de Sumarios, que depende de la Subsecretaría Legal y Técnica, cuyo titular es Marcelo Ferrer Vera.

Ruidos internos

Hoy, la titular de Sumarios, Susana Argento, fijó una posición crítica respecto a que no se había abierto la investigación administrativa. Fuentes del rectorado atribuyeron la nota a una vieja interna en el área jurídica.

En la UNC sostienen que la imputación que promovió la justicia se basa en las conclusiones de la Unidad de Auditoría Interna.

Con el dictamen técnico del órgano de control y la intervención de la justicia federal, resolvieron la sustanciación del sumario, que es una investigación administrativa con procedimientos similares a un juicio.

Parisi podrá defenderse, presentar sus descargos, tener asistencia letrada para contrastar las pruebas que la comprometan.

Senestrari se apartó

En el día de hoy se produjo otra novedad en tribunales federales. El fiscal federal, Enrique Senestrari, resolvió apartarse.

Su abogado personal en varios pleitos es Claudio Orosz, quien además defiende y asiste legalmente a Parisi en varios expedientes penales. Entre ellos se encuentra la denuncia que la exdecana presentó en contra del periodista Lázaro Llorens, quien dio a conocer las presuntas irregularidades que hoy son motivo de la imputación a la funcionaria universitaria.