Violento asalto en Resistencia: una familia fue sorprendida mientras dormía y perdió más de $6 millones

Esta madrugada, una familia de Resistencia vivió un momento de terror cuando al menos cuatro delincuentes armados ingresaron por la fuerza a su vivienda ubicada a la altura del kilómetro 999 de la Ruta Nacional N° 11. El grupo redujo a los presentes mientras dormían y huyó con un botín millonario.

De acuerdo con el parte policial, el hecho ocurrió cerca de las 3:30 cuando el dueño de casa, identificado como R.I., escuchó un fuerte golpe proveniente de la puerta principal. Al salir de su habitación, se topó con los delincuentes, encapuchados, con guantes y armas de fuego, que lo atacaron de inmediato e inmovilizaron con sogas.

Mientras uno de los agresores lo mantenía reducido, los otros integrantes de la banda se dirigieron hacia los dormitorios donde se encontraban su esposa e hija, a quienes obligaron a permanecer en silencio bajo amenazas. En cuestión de minutos, revisaron cada ambiente de la vivienda y cargaron el botín.

Según precisaron las autoridades, los ladrones se alzaron con $6.800.000 en efectivo, anillos y collares de oro, tres teléfonos de alta gama (dos Redmi 13 Pro, un iPhone 16 Pro Max y un Samsung S20), además de un DVR del sistema de cámaras de seguridad y un módem Wi-Fi.

Tras el violento asalto, los delincuentes escaparon en un auto gris oscuro que los esperaba fuera del domicilio. Hasta el momento, no se registraron detenciones y la Comisaría 14ª lleva adelante las tareas investigativas con intervención de la fiscalía en turno.

La causa fue caratulada como “Supuesto robo a mano armada”, y la Policía trabaja en el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y la toma de declaraciones para intentar identificar a los autores del hecho.