Posadas: comenzó el operativo para reforzar la prevención contra el dengue

Posadas lanzó el 42° Operativo LIRAa (Levantamiento de Índices Rápido de Aedes aegypti), una acción clave para fortalecer las tareas de prevención y control del mosquito transmisor del dengue, zika, fiebre amarilla y chikungunya, se informó oficialmente.

El operativo, presentado en las instalaciones del Centro de Atención al Vecino “Dolores Norte”, cuenta con la participación de 120 personas que recorrerán distintos sectores de la ciudad con el objetivo de relevar la presencia de criaderos y evaluar el índice larvario en los hogares.

Las tareas se extenderán hasta el próximo 8 de diciembre, siempre que las condiciones climáticas acompañen el desarrollo normal de los trabajos.

Operativo LIRAa

“Este operativo tiene que ver con realizar un diagnóstico real, con un trabajo serio en campo, que nos permita contar con datos concretos sobre lo que está pasando y, a partir de eso, tomar las medidas necesarias para evitar que las personas se enfermen o vuelvan a enfermar”, expresó el director de Epidemiología, Fabricio Tejerina.

“Para nosotros la responsabilidad es muy alta. Si bien trabajamos durante todo el año, cada operativo refuerza ese compromiso sostenido que el municipio mantiene frente a estas enfermedades”, recalcó.

“No es una acción que comience o termine en una etapa del año, sino un trabajo permanente. La forma más profesional de abordarlo es lo que hacemos cotidianamente, todos los días, en el territorio”, explicó el funcionario.

“Es una nueva oportunidad para llegar a nuevos hogares, dialogar con las familias, comunicar qué medidas deben tomar y reforzar la prevención, eliminando los lugares donde se reproduce el mosquito”, concluyó Tejerina.

Objetivos

En esta edición, se estima alcanzar las 6.500 viviendas tratadas, lo que permitirá contar con información actualizada y precisa para orientar las acciones sanitarias y reforzar las estrategias de prevención en los barrios.

Desde el municipio recordaron la importancia de la colaboración de los vecinos, permitiendo el ingreso de los agentes debidamente identificados y manteniendo los hogares libres de recipientes que puedan acumular agua, fundamentales para cortar el ciclo de reproducción del mosquito.



Fuente: Municipio de Posadas