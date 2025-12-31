Detuvieron a un policía de la Ciudad por la muerte de un hombre en Villa Lugano

Un oficial de la Policía de la Ciudad acusado de matar a Gabriel González en el asentamiento Villa 20 fue detenido en el partido bonaerense de San Martín.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que se trata de Gastón Miño, uniformado de la Comisaría Vecinal 8A que intervino durante los disturbios denunciados el 25 de diciembre en Chilavert y Araujo.

Conforme a las imágenes registradas por un video, uno de los agentes de esa seccional realizó un disparo de escopeta que mató a González.

Efectivos de la DDI San Martín realizaron un allanamiento y concretaron la detención del implicado, quien fue entregado a la Policía Federal para su alojamiento y se encuentra a disposición de la Justicia por el delito de homicidio agravado.

El informe preliminar de la autopsia indicó que la víctima falleció como consecuencia de una hemorragia interna y externa, tras sufrir lesiones en el tórax y abdomen.

La Policía de la Ciudad había señalado que se inició un sumario y uno de los oficiales fue pasado a disponibilidad.

