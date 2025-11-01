Fue detenido por homicidio, el jóven de 18 años que mató a Diego Consencao tras una discusión en la localidad bonaerense de Hurlingham. Un tercero, Ezequiel Moran, ya había sido aprehendido.

El sospechoso, identificado como Sebastián Demichelis, fue arrestado ayer por personal de la DDI de Morón, luego de una serie de tareas de investigación que permitieron establecer su paradero en una vivienda ubicada sobre la calle Martín Alzaga al 734.

El homicidio ocurrió el pasado 29 de octubre, en la intersección de Bradley e Inés de Pons, cuando tres hombres se cruzaron en la vía pública, dos de ellos en bicicleta. Según las fuentes policiales, Consencao, de 32 años, mantuvo un intercambio verbal con Demichelis, quien sacó de un morral una pistola calibre .40 y efectuó dos disparos.

La víctima intentó evitar el segundo disparo, pero resultó herida y alcanzó a correr unos metros antes de caer. El agresor habría huido en una bicicleta que le cedió su acompañante, identificado como Ezequiel Morán, de 17 años, quien escapó a pie y fue detenido poco después.

Cuando llegó la policía, Consencao fue encontrado tendido en el asfalto con heridas en el tórax y la pelvis. Fue trasladado al hospital local, donde falleció horas más tarde a pesar de los esfuerzos médicos.

En el lugar del hecho, la Policía Científica secuestró tres vainas servidas y un proyectil del mismo calibre, mientras que la causa fue caratulada como homicidio.

De acuerdo con fuentes de la Agencia Noticias Argentinas, Demichelis ya registraba antecedentes penales por robo calificado. Tras su detención, fue puesto a disposición de la justicia para su indagatoria.

