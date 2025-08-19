Valenzuela en Hurlingham: críticas por impuestos altos y falta de obras

El intendente de Tres de Febrero y candidato a senador por la Primera Sección, Diego Valenzuela, llevó su campaña por la Primera Sección electoral a Hurlingham, donde fue recibido por Rafael De Francesco, cabeza de la lista local. Visitó una zona muy problemática para los vecinos por su alto nivel de contaminación y abandono municipal, centros comerciales y dialogó con comerciantes.

Comenzó el recorrido en un basural a cielo abierto donde se queman los residuos. “Esta es la desidia y el abandono que ha tenido este distrito por 30 años. Por ejemplo, hace 25 años que estamos con la obra de cloacas, recién el 30% tiene acceso”, contó el postulante a concejal. Y agregó: “Del abandono de la gente el kirchnerismo hace un gran negocio”

Tras recorrer algunos comercios de la zona, muchos vecinos acusaron de altas tasas municipales que no se ven reflejadas en los barrios, la enorme falta de gestión que hay en materia de infraestructura en las calles, como por ejemplo en la tradicional avenida Vergara, donde vecinos y comerciantes tienen que reparar asfalto y vereda porque en su zona más transitada carece de cordón cuneta (una promesa de campaña que nunca se cumplió en su totalidad), y un gran déficit de luminarias rotas que no se reparan en tiempo y forma.

Sobre el final, el candidato a senador, concluyó: “En este municipio hay una voracidad fiscal porque cobran muchos impuestos que no vuelven en servicios y obras”. La jornada cerró con una reunión en el bar Brixton junto a los candidatos y referentes locales. Además, recibió a la prensa local.