Un móvil de TV registró el momento donde un remisero apuntó con un arma a un pasajero

Un insólito episodio quedó registrado en vivo por televisión cuando un móvil de la señal de Telefé vio la violenta reacción de un remisero que, con un arma, discutió con un pasajero y lo obligó a arrodillarse y disculparse por haberlo escupido.

Es que los movileros estaban cubriendo en la localidad bonaerense de Hurlingham el lugar donde unos motochorros habían baleado a un gendarme para robarle y de pronto registraron el violento momento en donde el conductor profesional amenazaba al joven con un arma. Los vecinos, consternados por el horror vivido en las últimas 24 horas.

Es que el conductor del remis comenzó a gritarle al pasajero que acababa de dejar en su casa. Se bajó del auto y sacó un arma de su bolsillo. "¡Tirate abajo (sic), boca abajo!", le gritó al joven, que lentamente se arrodilló en la vereda. A su lado, una mujer que lo acompañaba intentaba aliviar las tensiones.

La cámara registró el momento exacto en el que el chofer obligó al joven a arrodillarse y pedirle perdón, mientras blandeaba el revolver en su mano derecha.

"A mí no me escupas", le gritó al joven, que le respondió: "Me faltó el respeto usted también". Allí lo obligó a ponerse de pie: "Tomátela”. Luego, el conductor se subió a su vehículo y se fue.

"Fue impresionante, no entendíamos nada. De un vehículo se bajó esta pareja. Ellos eran los pasajeros. El joven estaba tirado en el piso, amenazado. La chica decía 'vamos', pero el hombre empuñaba el arma", contó Eva, la periodista de Telefé que presenció la secuencia.

A partir de la publicación del caso, la policía de Hurlingham ordenó la detención del chofer, imputado por amenazas agravadas y uso de arma de fuego. Según confirmó el periodista Mauro Szeta, lo detuvieron horas más tarde y descubrieron que era oficial retirado de la Policía Federal.

El joven amenazado, por su parte, habló más tarde con los móviles de televisión y contó su versión del caso. "Hubo una discusión porque me tenía que dejar del lado de enfrente. Me fui, lo mandé a cagar, salgo del coche y me apuntó con un arma. Ahí me caí", relató.

"No se quien era, dicen que era policía pero era un chofer de (la aplicación de coches) DiDi. Pero está enferma, la gente está enferma", afirmó el joven.

Un gendarme fue baleado por motochorros

Un gendarme fue baleado por motochorros para robarle su moto en la localidad bonaerense de Hurlingham y el conductor de una camioneta que observó el hecho retrocedió y atropelló a uno de los delincuentes. Minutos después su cómplice volvió y disparó contra los testigos.

El robo sucedió el miércoles por la tarde en el cruce de las calles Delfor Díaz e Isabel del Maestro, cuando el gendarme Víctor Rodrigo Formichelli fue sorprendido por motochorros que quisieron robarle su moto.

Una cámara de seguridad logró captar el momento en el que los ladrones balearon en la pierna a la víctima lo que provocó que se desestabilice y caiga sobre el asfalto.

En las imágenes se observa que delante del gendarme había una camioneta Renault Kangoo blanca y su conductor, al observar la secuencia de terror, dio marcha atrás y atropelló a uno de los delincuentes.

Este agresor, como pudo, se levantó y se fugó junto con su cómplice en la moto robada ya que la suya quedó rota sobre la calle. En ese instante, testigos y vecinos de la zona dieron aviso a las autoridades y salieron a auxiliar al gendarme, aunque la situación empeoró segundos más tarde.

Es que la cámara de seguridad registró cuando los ladrones regresaron y efectuaron disparos al aire, lo que provocó un escenario de miedo. Con la llegada de la Policía y de una ambulancia, el gendarme fue trasladado hasta el Hospital de Hurlingham, donde informaron que está fuera de peligro.

