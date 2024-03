Un gendarme fue condenado a 19 años de prisión este martes 26 de marzo por matar a un adolescente de 15 años en marzo de 2021 en el marco de un hecho de inseguridad ocurrido en Rosario, Santa Fe.

Se trata de Héctor Daniel Rivas, quien fue encontrado culpable del delito de homicidio agravado por uso de arma de fuego contra Facundo Verón, un joven que intentó robarle junto a otro menor. La condena fue definida por los jueces Gonzalo López Quintana, Carlos Leiva y Lorena Aronne.

El hecho que derivó en la condena de Rivas ocurrió el 7 de marzo de 2021, cuando el adolescente de 15 años junto a otro joven rompió el vidrio del Peugeot 208 del gendarme con fines delictivos y el efectivo de la fuerza de seguridad, al percatarse de lo ocurrido, comenzó a perseguirlos.

El ahora condenado intentó capturar a los menores durante tres cuadras y ya en la calle Buenos Aires al 5500 el integrante de la fuerza se bajó de su vehículo, le disparó al joven por la espalda, agarró la vaina servida y se fugó de la escena del crimen.

A partir de las declaraciones de los testigos y de las cámaras de seguridad de la zona, Rivas fue detenido poco después en su domicilio, donde las autoridades secuestraron una Beretta 9 milímetros y una Glock del mismo calibre, junto al vehículo implicado en los hecho.

El juicio comenzó el 14 de marzo de este año y, luego de unos 10 días de debate, los jueces determinaron que el gendarme era culpable por el asesinato del menor.

"Tenemos que dejar en claro que no se trata de un caso de violencia institucional, no es un caso de gatillo fácil más allá de que se trata de un gendarme. No estaba en ejercicio de sus funciones", aclaró al respecto el fiscal Adrián Spelta.

AS/ff