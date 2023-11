El conmovedor mensaje del remisero que salvó al amigo del chico atacado por una patota

Mario es el nombre del remisero que salvó al amigo del joven atacado por una patota en la plaza Jerónimo del Barco de la ciudad de Córdoba.

El conductor relató a Mitre Córdoba cómo rescató a Agustín, amigo de Lázaro. Éste último aún permanece internado en grave estado en el Hospital de Niños de la capital cordobesa.

Un chico de 13 años en grave estado tras ser atacado por una patota en Córdoba

Testimonio

“Estábamos en la estación de servicios cargando gas,con otro muchacho hablando del partido de Belgrano y Unión de Santa Fe. Sentía que gritaban detrás mío: ¡Socorro, auxilio! Me doy vuelta y venía el chiquito que lleve yo, y venía como seis o siete pibitos más”, contó el remisero.

“El pibe se para al lado mío y otros chiquitos lo quieren empujar. Cuando me doy vuelta le digo: ´Subite al auto, subite al auto´. Cuando se va a subir el auto, uno lo pecha para atrás y ahí se cae al suelo”, prosiguió en su relato.

“Le estaban dando patadas. A uno lo peché. Venía a otro a sacarle la zapatilla. Le pegaban patadas en el piso y en la cabeza. Lo empuje al otro que le sacaba las zapatillas y se fueron”, agregó el remisero.

“Uno venía con un cinto en la mano. Tenían entre 13 y 15 años, más de eso no tenían. Eran todos chiquitos, eran siete los que los venían corriendo al chico este”, expresó.

Además indicó que trasladó al adolescente hasta calles Zípoli y avenida Colón, donde había policías, y que Agustín le repetía que a su “amiguito lo están corriendo por otro lado”.

El dueño de radio Sucesos imputado en una causa de estafas con desarrollos inmobiliarios

Impotencia

El chofer aseguró sentir “bronca” porque tiene un nieto de 15 años también. “Todas las mañanas se va al entrenamiento, juega en Belgrano. Me da miedo también porque él lleva bolsos, cosas que lo pueden llegar a asaltar. Tengo cuatro nietos de esa edad. Me da bronca e impotencia porque está todo mal acá. Me da bronca porque todos somos padres y abuelos”, concluyó entre lágrimas.

Complejo Esperanza

La fiscal Norma Scaglia confirmó a la emisora cordobesa que el supuesto autor de la agresión, de 14 años, fue alojado en el Complejo Esperanza de la capital cordobesa.

Además precisó que Lázaro fue atacado con “un pedazo de cordón del pavimento” y que fueron identificados otros dos adolescentes de 14 años que habrían participado del hecho.

Todos los involucrados son inimputables para la ley penal argentina.