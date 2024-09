En una sesión caliente, el PJ y la oposición se cruzaron duro por la inseguridad y la “corrupción” en la cúpula policial

La sesión de este miércoles estuvo dominada por el áspero debate que fogoneó la oposición al reafirmar su dura crítica por el “fracaso” de la política de seguridad del gobierno del PJ y su inacción respecto a las “cúpulas corrompidas” de las fuerzas policiales. En su contragolpe, el peronismo les atribuyó a los halcones opositores hacer “politiquería” para intentar “voltear a un ministro y ensuciar al gobernador”.

Tras una licencia por problemas de salud, la subjefa Claudia Salgado regresará el lunes

La oposición cambiemista desplegó su avanzada de choque por la inseguridad en Córdoba en medio del cimbronazo en el poder político que significó la detención del subjefe de la Policía, Alejandro Mercado, acusado de encubrimiento en una causa de corrupción.

Bloque opositor en la Legislatura de Córdoba

Con la cúpula policial en el ojo de la tormenta designada por el gobierno de Martín Llaryora, legisladores radicales, juecistas y el vecinalista Rodrigo Agrelo le reclamaron al gobernador que pida la renuncia a las cúpulas, policial y ministerial de seguridad, y disponga la intervención de la Policía y la extensión de las facultades anticorrupción a todas las fiscalías ordinarias. Esto último, apuntó a la inacción del Fuero Anticorrupción.

“Para este gobierno nunca fue prioridad la seguridad”, disparó la radical Alejandra Ferrero al cuestionar que “en los barrios escasea la Policía provincial”. “El gobierno ha abandonado a los vecinos”, acentuó.

La deloredista habló de “una matriz de corrupción y encubrimiento” en las cúpulas de las fuerzas de seguridad, mientras “el gobierno mira para otro lado”. Su par de bancada, Carlos Briner, afirmó que “las cúpulas policiales están severamente corrompidas”.

En su planteo, el ex intendente de Bell Ville también dirigió su mensaje al máximo nivel del Ejecutivo cordobés pidiéndole que “ambas cúpulas (policial y de seguridad) deben renunciar y liberarle las manos a la justicia”.

A su vez, tras calificar como “gravísima” la situación de la detención del segundo jefe de la fuerza, demandó que el gobernador “venga a explicar a la Unicameral lo que está pasando con la seguridad en Córdoba”.

Sin control de mando

Entre los halcones opositores, el vecinalista Agrelo arremetió contra el gobierno del PJ al manifestar que “hace rato que ya no maneja la Policía de Córdoba”. En esa línea, el juecista Walter Gispert aseguró que “el gobierno ha perdido el mando de la Policía”. “Le ha faltado control a la Policía”, criticó, por su parte, el radical Oscar Saliba.

Córdoba: No se podrá manejar más con carnés emitidos por 12 municipios y se considerará falta grave

Al hacer un repaso de los casos de altos mandos de la fuerza que terminaron presos y acusados por hechos de corrupción, Agrelo apuntó duro al máximo nivel del poder. “¿Quién le hace el casting a esta gente para luego traicionar la confianza pública?”, lanzó en su ácido comentario. Al tiempo que advirtió que “los asensos y promociones han sido activados desde la Casa de Gobierno”.

Por último, el vecinalista insistió en la demanda de intervenir la Policía y permitir que todas las fiscalías investiguen casos de corrupción. Esto último, se trata de un proyecto de su autoría “cajoneado” que plantea que “estos hechos de corrupción podrían detectarse mucho antes y más eficientemente si todos los fiscales estuvieran habilitados a investigar hechos de corrupción”, dijo.

En su avanzada, el jefe del bloque UCR, Matías Gvozdenovich, expresó que “Córdoba es noticia a nivel nacional por la corrupción de la cúpula policial”. “Quinteros no le va a resolver el problema (de la inseguridad) que los va a llevar puesto”, remarcó.

En su dura crítica, el deloredista le espetó al PJ: “Háganse cargo no está funcionando la seguridad en Córdoba”. “Venimos denunciando la corrupción en la cúpula policial y no nos escuchan”, subrayó. Asimismo, le pidió al oficialismo trabajar “en mejorar la nueva ley de seguridad que es mala”. No fue el único cambiemista que habló del “fracaso” de la normativa que es el caballito de batalla de la gestión llaryorista.

Duro cruce

Por su parte, Walter Nostrala (Frente Cívico) salió al cruce de los dichos del jefe de la bancada del PJ, Miguel Siciliano, quien le atribuyó a Juntos por el Cambio hacer “politiquería” para intentar “voltear a un ministro y ensuciar al gobernador”.

Walter Nostrala (Frente Cívico) en la Legislatura

“Ellos dicen que lo nuestro es politiquería. Ya la gente no les cree más. Este es un chamullo de los oficialistas. No salen a dar la cara”, contragolpeó la espada juecista en declaraciones a PERFIL CÓRDOBA.

“Hay un gran fracaso de la política de seguridad del peronismo durante 25 años y, desde que asumió Llaryora, hasta ahora la empeoró en vez de darle algún tipo de soluciones”, remató.

En su demanda, el halcón opositor enfatizó: “Lo que tiene que hacer el gobernador es pedirle la renuncia a todo el equipo de seguridad porque no tiene planes, no hay equipo, no se prepararon”.

“Todavía no tenemos explicaciones de lo que está sucediendo. A la cúpula de la Policía no lo designa la Policía, la designa el gobernador y el ministro de seguridad. Ellos tendrían que dar la cara y explicar que es lo que está pasando”, fustigó el juecista.

En su contraataque, Siciliano le reprochó a la oposición no hablar de que Córdoba “es una provincia en donde el que las hace las paga”. “Somos una provincia en donde la justicia cuando tiene que investigar, procesar, imputar y detener a un funcionario o a un subjefe de la Policía se hace”, afirmó a este diario.

Miguel Siciliano acusando a los opositores de buscar un "votito más"

Así el peronista devolvió el golpe a los opositores cambiemistas. En su réplica, aseguró: “Este gobierno vino a que la ley se cumpla. A quien cometa un hecho delictivo lo pague. A quien tenga que ir preso, vaya preso. Ahora, también, somos un gobierno que respeta decisiones judiciales”.

Por último, el titular de la bancada oficialista apuntó contra los opositores duros que “están dispuestos a voltear a un gobierno si es necesario, porque no les importa la verdad”. “Están politiqueando”, condenó. En sus dichos, en este sentido, bancó a Quinteros en el cargo.

“En Córdoba no hay amigos del poder. En Córdoba el que las hace las paga”, sentenció Siciliano al echar por tierra el embate opositor.

Tras un extenso debate de casi cuatro horas, el oficialismo y sus aliados rechazaron los cuatro proyectos de la oposición que desataron los pases de facturas y las denuncias cruzadas. A renglón seguido, dispuso su archivo.