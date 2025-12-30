La Ciudad desplegó hoy un nuevo operativo de prevención frente a la ola de calor extremo que afecta al distrito y a varias provincias del país. Tras el Alerta Naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, se activó un plan de acción para garantizar una respuesta ante los riesgos de salud asociados a la temperatura.

En todo el territorio porteño funcionan más de 250 refugios climáticos acondicionados para brindar alivio y protección a los vecinos, donde pueden refrescarse y tener un momento de descanso ante el calor agobiante mientras cumplen con sus actividades cotidianas.

El SAME reforzó sus equipos de emergencias, y se sumaron guardias de Bomberos y Defensa Civil

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Queremos contarles que la Ciudad tiene un plan de respuesta integrada que nos permite un abordaje profesional, planificado y coordinado, ejecutado por distintas áreas de Gobierno. Los eventos climáticos extremos se repiten cada vez con mayor frecuencia y la Ciudad está preparada para responder de manera organizada y concreta como nunca antes”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, en una conferencia de prensa en la sede del Gobierno porteño en Parque Patricios.

REFUGIOS CLIMÁTICOS

Los refugios climáticos, que ante la alerta naranja el Gobierno porteño multiplicó por tres —de 82 a 250—, son parte de un sistema planificado y distribuido estratégicamente en toda la Ciudad para que cada vecino tenga uno cerca de su casa y pueda asistir si lo necesita.

Por intermedio de Boti (el WhatsApp de la Ciudad: 11-5050-0147), cada vecino puede consultar el refugio que tiene más cerca de su domicilio.

El mapa de todos los refugios puede consultarse acá

Algunos son espacios cerrados, como edificios públicos, bibliotecas, museos, sedes comunales o centros de salud. Otros funcionan al aire libre y ofrecen mucha sombra y abundante vegetación, y también son ideales para refrescarse, como el Jardín Botánico, los parques Sarmiento, Del Golf y Olímpico, y la Reserva Ecológica.

Se activaron además las guardias preventivas por cortes en el suministro eléctrico en puntos críticos que incluyen el uso de generadores propios. Esto permite, por ejemplo, dar un auxilio rápido para destrabar un ascensor, asistir a una persona mayor, a un electrodependiente, o proveer luces de emergencia.

Es importante tomar en cuenta que los refugios climáticos brindan una asistencia básica, como hidratación o descanso climatizado con personal preparado especialmente para esa atención; en caso de necesitar ayuda médica, es fundamental acudir a alguno de los centros de salud o pedir la asistencia del SAME al número 107.

El Jefe de Gobierno puso de relieve que la situación está siendo monitoreada en forma permanente. Estuvo acompañado por el titular del SAME, Alberto Crescenti; la subsecretaria de Ambiente, Natalia Persini; el director general de Atención Primaria del Ministerio de Salud, Diego Vacchino, y el subteniente del cuerpo de Bomberos Walter Molina.