Encontraron el cuerpo de una mujer en un descampado de Villa María: hay un joven detenido

El cuerpo de una mujer fue hallado en las primeras horas de Año Nuevo en un camino rural cercano al campus de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), en Córdoba. La principal hipótesis del caso es que se trató de un presunto femicidio, ya que se constató que presentaba signos de violencia, y por el hecho hay un detenido.

El hallazgo ocurrió pasadas las 9.30 en un descampado cubierto de pastizales que está ubicado detrás del previo universitario y al este de la Sociedad Rural. "Fue encontrado por una persona que caminaba por el lugar junto a su perro y dio aviso a la Policía", explicó la fiscal Silvia Maldonado, de la Fiscalía de segundo turno de Villa María, a cargo de la investigación.

Femicidio de Lucía Pérez: la Justicia le otorgó la excarcelación a uno de los condenados

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Asimismo, la funcionaria judicial dialogó con el diario local La Voz e indicó que la Policía Científica estuvo en el lugar y precisó las heridas que tenía el cadáver. Según trascendió, la víctima podría tener entre 20 y 30 años y presentaba diversos signos de violencia, desde golpes hasta lesiones cortantes.

Por otro lado, una fuente señaló que se cree que venía de una celebración de Año Nuevo, por lo que se están analizando las cámaras de seguridad de la zona. Por el momento, no se logró corroborar la identidad de la mujer y se buscan indicios para determinar posibles sospechosos.

La fiscal Maldonado ordenó tareas de relevamiento y pericias a la División Investigaciones de la Unidad Departamental General San Martín y se aguardan los resultados de la autopsia para determinar las causas de la muerte, la mecánica y las circunstancias en las que habría sucedido, además de su identificación.

Detuvieron a un joven de 23 años

En las últimas horas, un joven de 23 años fue detenido como sospechoso de ser el autor del crimen, luego de que se realizara un allanamiento de urgencia en una casa ubicada en la calle General Lonardi al 1800, en el barrio Trinitarios.

Durante el operativo, los agentes policiales secuestraron diversos elementos considerados de relevancia para la causa, entre ellos un arma blanca, dos teléfonos celulares, tarjetas bancarias, documentación y un automóvil Ford Ka, que quedó a disposición de la Justicia para que sea sometido a diferentes peritajes.

La causa continúa en etapa investigativa mientras se profundizan las medidas y se intenta definir el vínculo entre el hombre arrestado y la víctima, mientras se realiza un entrecruzamiento de información proveniente de estudios informáticos.

Femicidio en Córdoba: el caso de Laura Camiña

El 23 de noviembre pasado, Laura Lorena Camiña, de 47 años, fue asesinada en un hotel alojamiento ubicado en la calle General Paz. El principal sospechoso es su expareja, Gabriel Emmanuel Cuello, que fue hallado ahorcado en el establecimiento luego de cometer el crimen.

La fiscal de Cosquín, Paula Kelm, calificó la causa como "femicidio seguido de suicidio" y las pericias confirmaron la teoría principal: Laura murió estrangulada antes de que el joven de 27 años supuestamente se quitara la vida. Entre las diligencias se analiza un teléfono celular destruido que fue secuestrado en la habitación y las comunicaciones previas entre ambos.

Mientras continúa la investigación, se viralizó un mensaje publicado por la mujer en sus redes sociales, dos semanas antes del crimen. "Hola, si lo ven llamen a la policía. Es peligroso y está armado. Es vendedor de drogas y se lo busca por violencia de género e intento de homicidio. O llamen a mi número, que Dios me proteja”, había escrito Laura en un texto acompañado por una foto de Cuello.

FP