Una cordobesa fue asesinada por su pareja en España

Oriana Rojas, una mujer de 29 años oriunda de Córdoba Capital, fue asesinada el martes 2 de diciembre en Alicante por su expareja y padre de su hijo, un hombre de 34 años que luego se suicidó. El hecho ocurrió en un departamento ubicado en la calle Cánovas del Castillo número 13, según confirmaron medios locales.

La pareja había emigrado a España hace unos cuatro años, donde también reside el hermano de Oriana. Ambos tenían un hijo de dos años que asistía a una guardería de la ciudad. De acuerdo con medios españoles, la joven estaba separada de Leandro desde principios de este año. El crimen se produjo mientras el niño estaba en la guardería.

De acuerdo con la información difundida por la agencia EFE, Leandro habría asesinado a puñaladas a Oriana y luego se suicidó dentro del mismo departamento. Fue el hermano de la víctima quien encontró los cuerpos, tras recibir un mensaje del agresor que decía: “Tu hermana y yo estamos muertos”. No existían denuncias previas por parte de la joven, según las autoridades españolas.

“Vienen otras denuncias más; este es un eslabón”, aseguró el jubilado que denunció a su gremio

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género informó que, si se confirma el origen de violencia machista, Oriana sería la víctima número 42 de femicidio en España en lo que va de 2025. Los cuerpos fueron retirados del lugar para las correspondientes autopsias, mientras la Justicia española continúa con la investigación.

El Ayuntamiento de Alicante declaró un día de luto oficial este jueves y convocó una concentración en el edificio consistorial, donde se guardaron tres minutos de silencio en repudio al crimen. El alcalde, Luis Barcala, sostuvo que “la violencia contra las mujeres, intolerable e inadmisible, vuelve a golpear con crudeza”.

La felicidad en Argentina cae a su nivel más bajo en ocho años: qué dice el estudio de una universidad privada

Posteos en redes sociales

En redes sociales, permanecen visibles las publicaciones de Leandro dedicadas a Oriana en distintos momentos de la relación, desde su vida en Córdoba hasta su residencia en Alicante. La pareja se había casado en 2020 y había convivido en el barrio Carolinas Altas, donde ocurrió el femicidio seguido de suicidio. Aunque estaban separados, ambos continuaban viviendo en el mismo departamento.

En los últimos meses, las publicaciones de Oriana reflejaban distancia respecto de su expareja, con contenidos centrados en su hijo y su vida en España. Las autoridades continúan recolectando información y a la espera de pericias para avanzar en el esclarecimiento del caso.