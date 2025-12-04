La felicidad en Argentina cae a su nivel más bajo en ocho años: qué dice el estudio de una universidad privada

La felicidad en Argentina alcanzó su punto más bajo desde que comenzó a medirse en 2018. Según el último informe de Insight 21, el think tank de la Universidad Siglo 21, apenas el 48,3% de las personas encuestadas afirma sentirse feliz con su vida, la cifra más baja registrada en los últimos ocho años.

El estudio, correspondiente al segundo semestre de 2025, muestra una caída del 2,6% respecto del primer semestre del año (cuando alcanzaba 50,9%) y del 6,2% en comparación con el último semestre de 2024 (54,5%). Es la primera vez que los niveles de felicidad caen por debajo del 50% desde el inicio de la medición.

La investigación, que utilizó la Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS) -un instrumento empleado por organismos internacionales como la UNESCO y la OMS-, encuestó a 1.050 personas de entre 18 y 65 años en siete ciudades del país: Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Córdoba, Corrientes, Mendoza, Rosario y San Miguel de Tucumán.

Descenso generalizado con excepciones

La disminución de la felicidad se observa de manera generalizada en hombres y mujeres, aunque más pronunciada en ellas. Los hombres registran un 49,5% de felicidad (caída del 1,1%), mientras que las mujeres alcanzan el 47,4% (descenso del 3,7%).

Por grupos etarios, los jóvenes de 18 a 29 años presentan los niveles más bajos de felicidad (43,3%), marcando los valores más críticos de los últimos años. Sin embargo, el estudio destaca una excepción notable: las personas de 50 a 59 años experimentaron un aumento del 8,7%, ubicándose entre los valores más altos de su serie histórica.

En cuanto al nivel educativo, la felicidad cayó en todos los segmentos excepto en quienes tienen educación primaria, que registró un incremento del 16,3% (de 52,9% a 69,2%). Por el contrario, la mayor caída se dio en la población con posgrado, donde solo el 50% se considera feliz, lo que representa una disminución del 19,4% respecto del primer trimestre de 2025.

Indicadores de satisfacción vital

El informe también analiza otros indicadores clave. El 43% de los encuestados siente que ha logrado las cosas importantes que desea en la vida, el 33,1% está conforme con la mayoría de los aspectos de su vida y el mismo porcentaje afirma que no cambiaría nada si pudiera vivir su vida nuevamente.

"Medir la felicidad en la población permite comprender el estado de bienestar emocional y social. Se trata de un indicador clave para el desarrollo humano sostenible que permite anticipar desafíos y orientar decisiones tanto del sector público como del privado", explicó la doctora Florencia Rubiolo, directora de Insight 21.

La especialista añadió que, "con niveles que se ubican entre los más bajos en casi una década, los resultados del informe destacan la necesidad de diseñar políticas públicas y estrategias organizacionales que fortalezcan el bienestar emocional, la salud mental y la calidad de vida".

Una medición de referencia

El Observatorio de Tendencias de la Universidad Siglo 21 realiza mediciones periódicas sobre bienestar y felicidad en la población argentina desde 2018, convirtiéndose en una referencia académica para el análisis de esta variable. La Escala de Satisfacción con la Vida mide la evaluación cognitiva global que las personas hacen sobre su vida, considerando el grado en que las circunstancias actuales se ajustan a sus expectativas.

Según la Organización Mundial de la Salud, las personas que experimentan bienestar no solo afrontan mejor el estrés y las dificultades de la vida cotidiana, sino que son capaces de estudiar y trabajar de forma productiva, desarrollar sus capacidades y mantener una buena salud física y mental.