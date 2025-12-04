Con menos días de actividad, la producción automotriz cayó 29,3% en noviembre

La Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) informó que “la producción en noviembre fue de 37.961 vehículos, 19,6 % menos respecto de octubre y 29,3 % menos en comparación con el mismo mes del 2024”.

Además “las terminales automotrices exportaron 31.248 unidades, 5,5% más en su comparación con el mes anterior, y 3,1 % menos respecto del volumen que se contabilizó en noviembre del año pasado”.

“En ventas mayoristas, el sector comercializó a la red de concesionarios 35.249 vehículos en noviembre, 21,3 % menos comparado con el desempeño de octubre, y 12,1 % por debajo de los volúmenes de noviembre del 2024”, precisó el informe.

Caída en noviembre

La entidad detalló que “con 18 días hábiles de actividad, cuatro jornadas menos que el mes anterior, las terminales automotrices produjeron 37.961 unidades en noviembre, lo que se tradujo en una baja de 19,6 % respecto del mes precedente y una baja de 29,3 % frente a noviembre de 2024”.

Así “en el acumulado de los once meses transcurridos del 2025, el sector fabricó 464.408 vehículos, cifra que se ubica apenas 0,9 % por debajo del volumen registrado en igual período del año pasado (468.553 unidades)”.

“Este comportamiento refleja una estabilidad relativa en la producción anual, pese a la volatilidad de algunos indicadores mensuales”, aclara un comunicado oficial.

Análisis

Rodrigo Pérez Graziano, presidente de ADEFA. explicó que “la industria automotriz argentina cerró noviembre con resultados dispares entre producción, exportaciones y ventas mayoristas” y que “la menor disponibilidad de jornadas productivas, las modificaciones en los planes industriales en algunas plantas y el reordenamiento de mercado, influyeron en el desempeño mensual de la producción”.

“Aun así, el sector sostuvo niveles de actividad que, en el acumulado del año, muestran cierta estabilidad en producción y un crecimiento significativo en ventas mayoristas, aunque con un retroceso en las exportaciones”, agregó.

También destacó que el frente externo “sigue siendo un desafío estratégico para nosotros”. “Por el modelo exportador de nuestra industria seguimos haciendo foco en la necesidad de avanzar en la reducción de la carga fiscal, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, entendiendo que este es un camino que debe profundizarse en la medida en que las condiciones fiscales lo permitan”, sostuvo el empresario.