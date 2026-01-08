Los delincuentes ingresaron al establecimiento de comida encapuchados, con guantes amarillos y armados, y rápidamente se dispersaron atacando a las personas que estaban allí. Había algunos clientes en el bodegón, ubicado en la esquina de Illia y Jujuy, a quienes también les robaron sus pertenencias e incluso le apuntaron a un niño de 11 años para robarle su celular. Además, golpearon y tiraron al piso a un delivery que esperaba su pedido y maltrataron al personal del local.

Lo más alarmante, es que minutos antes de esto, otro delivery había sido robado y baleado en la zona.

Sebastián, el dueño del restaurante, contó la secuencia y que el objetivo de los delincuentes era una camioneta Amarok, de uno de sus clientes, que esperaba sus empanadas junto a su hijo. “Ver al nene de 11 años en una situación de nervios”. “Le empezó a salir sangre de la nariz. Llamamos a una ambulancia que nunca llegó” contó en TN.

La camioneta fue encontrada más tarde sin robos, a unas 20 cuadras del lugar. El más damnificado fue el delivery, que recibió muchos golpes y quedó herido.

No fue un hecho aislado

El lunes un comerciante fue perseguido a los tiros por una banda de delincuentes, que se sospecha es la misma que asaltó el bodegón. El hecho ocurrió también en San Justo, La Matanza por la mañana.

El hombre se encontraba saliendo en un auto cuando un Volkswagen Polo Track le interrumpió el paso. Se bajaron 4 delincuentes con armas que lo obligaron a salir del auto, pero ante el intento de escape del hombre, que quiso salir corriendo, comenzaron los disparos. Según contó Perspectiva Sur, el sujeto se cayó al piso y allí fue que los asaltantes aprovecharon para golpearlo y robarle las llaves de su vehículo.

El hecho ocurrió en la calle Virrey Cisneros al 3500, casi esquina Pampa, a tan solo unas cuadras del otro asalto.

