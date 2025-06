Una mujer fue víctima de un doble asalto con una diferencia de pocas horas en González Catán, partido de La Matanza. En el primero, a la mujer le robaron dinero y documentación de su camioneta, mientras que en el segundo, ocurrido a metros de la sede policial, tuvo lugar cuando fue a hacer la denuncia e intentaron robarle el vehículo.

Ambos episodios ocurrieron el domingo por la tarde. La víctima es Carina Berdón, una mujer de 29 años que denunció a través de redes sociales no solo la grave situación de inseguridad que vivió, sino también la insólita respuesta policial a su caso. "La Policía me dijo que hoy tuve mala suerte", aseguró.

El primer episodio de inseguridad tuvo lugar durante la mañana del domingo, cuando la mujer y su madre de 50 años fueron a la Feria de Calderón, ubicada entre González Catán y Laferrere, y una vez allí escucharon que sonaba la alarma de su camioneta, una Toyota Hilux blanca.

"Nos rompieron el vidrio trasero de la camioneta y se llevaron lo que encontraron. Unos 10 mil pesos, tarjetas y documentación de la camioneta", relató Berdón en diálogo con Todo Noticias (TN) sobre el momento en el que se percató de que la camioneta, la cual estaba estacionada a pocos metros de la feria, había sido violentada.

Tras haber sufrido el primer robo, en el que los delincuentes también se llevaron el certificado de discapacidad de uno de sus hijos, la mujer contó que desistieron de comprar y se dirigieron a la Comisaría N°2 de González Catán y reprochó: "No me querían tomar la denuncia porque no tenía impresas las fotos de como quedó la camioneta".

"¿Dónde consigo imprimir fotos para hacer la denuncia?", cuestionó sobre el planteo de los uniformados, teniendo en cuenta que al ser domingo la mayoría de los comercios de la zona se encontraban cerrados. En busca de alternativas, recurrió a su primera que vive a 10 cuadras del lugar y agregó: "Le mandé las fotos por WhatsApp y luego iba a retirar las impresiones".

La mujer llegó a la casa de su prima poco antes de las 17hs y mientas estaba esperando en la puerta para retirar las impresiones, fue víctima de un segundo robo.

"Dos pibes venían caminando y cuando vieron que éramos dos mujeres uno de ellos se acercó a la ventanilla y me dijo 'bajate o te tiro'. No sabía realmente si tenía un arma", relató la víctima sobre el segundo episodio, el cual fue registrado por las cámaras de seguridad de un vecino.

En las imágenes se ve como los dos delincuentes se acercan a la camioneta y forcejean para llevársela, aunque no lo logran. "Cuando me encaró uno de los pibes me puse muy nerviosa. Tenía el cinturón de seguridad puesto y cuando me pude desabrochar me agarró de la campera y me tiró al piso. Otra persona atacó a mi mamá del lado del acompañante", detalló.

"La agarraron a mi mamá del pelo y la amenazaban con pegarle un tiro. La sacaron. En su desesperación metió la mano dentro de la camioneta para agarrar el celular y se la mordieron", añadió y explicó que, en medio de los forcejeos, la llave de la camioneta se partió.

Al respecto, continuó relatando: "No se la pudieron llevar porque rompieron la llave. Ante ese momento de confusión que tuvieron logré agarrar un termo que tenía en el asiento trasero y les empecé a pegar con el termo, a tocar bocina, a gritar. Se asustaron y se fueron corriendo".

"A los pocos minutos llegó un patrullero. Parecía chiste", ironizó la mujer, quien contó que en este segundo robo los asaltantes se llevaron más dinero y el celular de su madre. Asimismo, señaló que los vecinos identificaron a los delincuentes, los cuales "habían salido de la cárcel hace poco" y "estaban deambulando durante todo el día".

Cerca de las 20hs, y con las impresiones en mano, la mujer regresó a la seccional 2 de González Catán para hacer las dos denuncias correspondientes.

"Esta es una zona liberada y es imposible vivir así. Hay robos a toda hora. La Policía tiene una falta de empatía tremenda y nosotros somos rehenes de esta situación", reprochó y concluyó: "La Policía me dice que hoy tuve mala suerte. Yo creo que esto se llama falta de seguridad".

