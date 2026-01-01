Incautaron más de una tonelada de marihuana en Misiones en una camioneta robada en Buenos Aires

Un operativo de la Prefectura Naval Argentina (PNA) permitió el secuestro de más de 1.200 kilos de marihuana en la provincia de Misiones. La droga era trasladada en una camioneta que tenía pedido de captura por robo en la provincia de Buenos Aires, lo que sumó un elemento de gravedad al procedimiento.

El hecho ocurrió este lunes 29 de diciembre en la ciudad de Eldorado, a la altura del kilómetro 1.818 del río Paraná, en cercanías del sector conocido como Puerto Tuyaí. Según informaron fuentes oficiales, efectivos de la fuerza detectaron una camioneta Chevrolet S10 mientras varias personas cargaban bultos de gran tamaño sobre la costa. Al advertir la presencia policial, los sospechosos escaparon a toda velocidad por un camino de tierra y abandonaron el vehículo con la carga. Tras un rastrillaje en la zona, la Prefectura localizó la camioneta, que presentaba una rueda trasera desacoplada y la puerta del conductor abierta.

Dramática situación en Corrientes: ya hay 650 personas fuera de sus hogares en San Luis del Palmar

Dentro del habitáculo y en la caja de carga se hallaron paquetes rectangulares envueltos en plástico, que tras las pruebas de campo dieron positivo para marihuana. El conteo arrojó un total de 42 bultos, con 1.709 panes compactos, que alcanzaron un peso final de 1.213,260 kilos, uno de los decomisos más importantes del año en la región.

Vehículo robado y causa federal

El cruce de datos del rodado reveló que la camioneta, dominio NYA-564, tenía pedido de secuestro por robo emitido por la UFI N°11 de La Matanza, a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP). La información reforzó la hipótesis de una maniobra de narcotráfico de alcance interprovincial.

La Fiscalía Federal de Eldorado tomó intervención inmediata y el Juzgado Federal, a cargo de Miguel Ángel Guerrero, ordenó el traslado del vehículo y la droga al Polideportivo Municipal Héctor H. Ligorria para su pesaje, conteo y resguardo, todo bajo supervisión judicial. El aforo oficial del cargamento ascendió a 4.473.896.250 pesos, mientras que el valor del vehículo fue estimado en 20 millones, elevando el total del procedimiento a 4.493.896.250 pesos.

Tras conocerse el operativo, la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, destacó el accionar de la fuerza a través de la red social X. “Vamos cerrando el año sin darle tregua al narcotráfico. PNA dio otro megagolpe en Misiones: más de 1.200 kilos de droga en una camioneta robada”, escribió.