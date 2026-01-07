En las últimas horas falleció Nicolás Varas Frías, el joven de 19 años que fue atropellado por una pareja en Mendoza después de haberlo acusado de ser un ladrón. La víctima agonizó por más de diez días mientras permanecía internado en el hospital, donde perdió sus piernas debido a la gravedad de las heridas, y en el marco de la investigación hay dos sospechosos detenidos.

El hecho sucedió el pasado 26 de diciembre, cuando Lucas Tello Sánchez (31) estaba sentado junto a su novia, Micaela Lucero (25), en la Plaza del Encuentro de la localidad de Villa Nueva. Según denunciaron, fueron abordados por un grupo de delincuentes que les robó dos cascos de moto, un teléfono celular y un par de zapatillas.

Ante este presunto hecho que se encuentra bajo investigación, el acusado se subió a su auto, un Volkswagen Gol Power y lo persiguió, hasta que, en el cruce de las calles Alpatacal y Godoy Cruz, lo embistió y lo arrastró por 350 metros. Cuando llegaron los efectivos de la Policía de Mendoza y el personal del Servicio de Emergencias Coordinado, Frías fue trasladado de emergencia hasta el Hospital Central.

Por la agresión, Tello y Lucero fueron detenidos y quedaron imputados por “homicidio agravado por la alevosía en grado de tentativa”, la cual se prevé que se agravará después de que se confirmara el fallecimiento del joven. El conductor y su pareja habían huido tras el hecho, pero horas más tarde se entregaron para prestar declaración.

No se descarta que el robo haya ocurrido, pero aún no se conoce de forma oficial si hay indicios del mismo o los responsables y se rechazó la hipótesis de una presunta "legítima defensa", ya que el atropello ocurrió después del asalto denunciado.

Tello mencionó que luego del robo se subió a su vehículo con Lucero para salir a buscar y encontrar a los ladrones. Cuando reconoció a uno de los presuntos sospechosos, lo embistió y lo terminó arrastrando por más de tres cuadras.

El medio local Diario UNO indicó que el acusado tendría antecedentes por robo calificado, daños, amenzas y violencia de género, y fue vinculado a una familia criminal de la zona de Guaymallén, mientras que el joven que murió también contaría con un prontuario, que se incluiría una denuncia por intento de homicidio. Además, se informó que el impacto le provocó lesiones gravísimas en las piernas.

La investigación judicial contra la pareja

La causa es investigada por la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, que podría evaluar recalificar la imputación como homicidio agravado por alevosía, delito que prevé cadena perpetua.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron una pelea previa al episodio, en la esquina de las calles Libertad e Italia. Los investigadores revisaron las imágenes para tener en cuenta si existió o no una legítima defensa en medio del hecho. Ahora, se busca definir las circunstancias en las que sucedió el asesinato y si existió o no un robo.

De acuerdo a la versión de la joven de 25 años, estaba junto a Tello, su cuñado y la pareja de éste, cuando un grupo de tres personas los comenzó a insultar y amenazar. Lograron dispersarlos pero a los pocos minutos volvieron con cuchillos y les sacaron varios objetos, entre los que se encontraban los cascos y su celular.

Al perseguir al presunto ladrón, contó que lo vieron intentar subirse a un taxi, y luego a otro hasta que lo embistieron. Luego -siempre según sus palabras-, pensaron que había conseguido escapar hasta que notaron que el auto "perdió potencia" y varios testigos le señalaron que el joven había quedado en la parte de abajo del vehículo. Por otro lado, por el momento no hay indicios que confirmen el supuesto robo, en el marco de otro expediente que está en manos del fiscal de Hurtos Agravados José García Mango.

