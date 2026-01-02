Un macabro hallazgo conmocionó a la comunidad santafesina de Sauce Viejo en Año Nuevo, cuando los cuerpos de dos hombres fueron encontrados en una lancha que había quedado a la deriva en el río Coronda y terminó atrapada entre camalotes. Al revisar la embarcación, la Policía también halló una vaca muerta, lista para ser carneada, por lo que se investiga si el doble homicidio está vinculado a un caso de robo de ganado.

Todo comenzó cuando los vecinos de la zona distinguieron el bote que iba flotando sin dirección fija, en el cual detectaron que había dos personas. Sin embargo, ambas yacían inertes y uno de los presentes empezó a filmar con su teléfono lo que sucedía. Rápidamente dieron aviso a las autoriades a través de un llamado al número de emergencias 911.

Detuvieron al presunto asesino de la mujer apuñalada en Lomas del Mirador

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según pudo reconstruir este medio, a la escena llegaron efectivos de la Comisaría 19a de Sauce Viejo y personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA), quienes lograron controlar la lancha y la amarraron. Allí, lograron confirmar las sospechas de los habitantes del lugar, ya que los hombres presentaban heridas de bala.

Un médico legista revisó los cuerpos y determinó que las lesiones eran compatibles con disparos de escopeta, detalle que concordó con algunos cartuchos de plomo que fueron ubicados dentro de la embarcación. Además, los agentes también hallaron un arma de fuego y se cree que podrían haber estado involucrados en un enfrentamiento a corta distancia.

La presencia del animal bovino muerto llevó a la hipótesis de que los hombres asesinados se dedicarían al cuatrerismo, como se denomina al robo de ganado, y a la posibilidad de que podrían haber sido fusilados cuando intentaban escapar. Por el momento, no se logró corroborar la identidad de las víctimas ni rastrear a quién le pertenecería la vaca.

Misterio en una lancha en Santa Fe: la investigación del caso

El peritaje criminalístico estuvo a cargo inicialmente de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, que dio precisiones acerca de las heridas que presentaban los hombres. La causa quedó en manos de la Fiscalía de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó el traslado de los cuerpos a la morgue, el secuestro de la lancha y que se realicen pericias en el animal.

Se espera el resultado de los exámenes para identificar a las víctimas mediante la toma de huellas dactilares y de las autopsias para conocer la mecánica de sus fallecimientos y en qué circunstancias habrían ocurrido. También se analizarán las marcas que presenta el vacuno para saber quién es su propietario y está bajo estudio la matrícula del bote.

Entre las líneas investigativas, se estima que los hombres pudieron haber sido sorprendidos mientras trasladaban a la vaca por el dueño o algún puestero, e incluso se analiza un presunto enfrentamiento con otros delincuentes que podrían haber estado robando ganado. Sin embargo, la falta de identidades y de cámaras de seguridad en esa zona mantiene mucha cautela en el avance de la investigación.

FP

LT