Corrientes en alerta: Santo Tomé refuerza la seguridad en la frontera por los ataques de cuatreros de Brasil

La localidad de Santo Tomé, en la provincia de Corrientes, se encuentra en estado de alerta debido a la constante amenaza de "cuatreros" provenientes de Brasil. Según el presidente de la Sociedad Rural de Santo Tomé, Marcos Grisetti, la situación está "muy complicada" y genera un fuerte impacto en la producción y la vida cotidiana de los habitantes.

Contrabando en Entre Ríos: detienen camión con una tonelada de dorados que se dirigía a Corrientes

El dirigente rural precisó que la ola delictiva no solo afecta a zonas cercanas a la ciudad, sino también a áreas más alejadas, como Desiderio Sosa. Sin embargo, el problema más grave se registra en la costa del río Uruguay, donde, según denuncian, operan mafias del vecino país desde hace décadas.

Un problema histórico que paraliza la producción

Grisetti aseguró que el cuatrerismo es "un problema histórico que viene desde los años 70" y para el cual "nunca tuvimos una solución eficiente". La situación, según el referente rural, es tan grave que los productores no pueden utilizar sus campos para la actividad productiva ni para uso recreativo, viviendo con un constante "miedo" que impide el desarrollo de la zona.

“Se vive con miedo, y así no se puede producir. Necesitamos una solución inmediata”, remarcó a radio Continental Grisetti, quien sostuvo que los "cuatreros" brasileros ingresan al país por la frontera armados.

Unión de fuerzas para blindar la frontera

En respuesta a la grave situación, se realizó una reunión clave en Santo Tomé con la participación de diversas fuerzas de seguridad y el Poder Judicial. El objetivo del encuentro fue "unir fuerzas y coordinar tareas de prevención" ante el ingreso de ciudadanos brasileros a la costa argentina.

Del encuentro participaron representantes de la Policía Rural y Ecológica, Prefectura Naval, Gendarmería, el Poder Judicial y la Dirección de Coordinación Interior. De inmediato, las fuerzas de seguridad pusieron en marcha un plan de acción que incluye controles con embarcaciones, drones y patrullajes a pie y a caballo en toda la zona de frontera.

La lucha contra el cuatrerismo se intensifica

La respuesta coordinada de las fuerzas de seguridad a nivel nacional y provincial demuestra la gravedad del problema de seguridad que enfrentan los productores de Santo Tomé.

La Prefectura Naval, la Gendarmería y la Policía se unen para proteger la frontera y brindar tranquilidad a una comunidad que lleva décadas clamando por una solución al constante acoso de los cuatreros de Brasil.