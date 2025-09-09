Contrabando en Entre Ríos: detienen camión con una tonelada de dorados que se dirigía a Corrientes

Un importante cargamento ilegal de peces que se dirigía a la localidad correntina de Bella Vista fue interceptado por agentes en Entre Ríos. Un camión que transportaba cerca de una tonelada de dorados sin ningún tipo de control sanitario ni documentación legal, fue detenido por las autoridades.

El operativo se llevó a cabo el pasado jueves por la tarde, cuando los agentes detuvieron un camión con logos de una pescadería de Tucumán. El vehículo, que se dirigía desde Concordia hacia Bella Vista, era conducido por un hombre de 49 años, domiciliado en la misma localidad correntina.

Las irregularidades del contrabando

Al inspeccionar la caja térmica del camión Mercedes Benz, los agentes constataron la grave falta de higiene y el contrabando de la especie protegida. La tonelada de dorados era transportada a granel, sin cajones ni hielo, y yacía directamente en el piso de la caja con restos de pasto y sangre.

Además del mal estado del cargamento, las autoridades confirmaron el delito al verificar la documentación presentada por el chofer. La guía de tránsito de pescado que exhibió no correspondía ni al vehículo ni al cargamento, y además carecía de los certificados sanitarios obligatorios para el traslado de este tipo de productos.

El dorado, una especie protegida por ley

El hecho quedó encuadrado en la Ley de Pesca N° 4.892 y la Ley de Interés Turístico del Dorado N° 11.175, que prohíben su captura, acopio, venta y tránsito con fines comerciales. El dorado es una de las especies más emblemáticas del Litoral y es un recurso turístico y deportivo de gran valor, cuya protección es fundamental para la biodiversidad de los ríos.

La carga fue decomisada y puesta a disposición de las autoridades competentes, mientras que el conductor quedó supeditado a la causa por infracción a la normativa vigente.

Un fuerte golpe al contrabando ilegal de pesca

La intercepción de este cargamento ilegal representa un duro golpe al contrabando de especies protegidas en la región, y demuestra la importancia de los controles en las rutas. La carga, que tenía como destino final una localidad correntina, subraya la demanda en el mercado ilegal y la necesidad de continuar los esfuerzos para preservar un recurso natural de alto valor ecológico y turístico como lo es el dorado.