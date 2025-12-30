Bárbara Santos (29), su hija, Micaela Galle (11), su madre, Susana de Barttole (63), y su amiga, Marisol Pereyra (35), fueron brutalmente asesinadas en un departamento en noviembre de 2011, en un caso conocido como el "Cuádruple crimen de La Plata". Aunque en 2014 la Justicia condenó a Javier "La Hiena" Quiroga como único autor de los asesinatos, la investigación quedó marcada por las acusaciones contra quien era la pareja de Santos, Osvaldo "Karateca" Martínez.

Este lunes, a 14 años de la masacre, el Tribunal Oral en lo Criminal N° IV de la capital bonaerense condenó por "falso testimonio agravado" a Marcelo Tagliaferro y a Patricia Godoy, testigos "estrella" de la causa que habían apuntado incialmente contra Martínez. Ambos fueron hallados responsables de haber mentido sobre la identidad del asesino y recibieron 7 y 4 años de prisión, respectivamente.

Juicio contra los testigos del cuádruple crimen de La Plata: declaró "Karateca" Martínez y hubo denuncias de hostigamiento

Tagliaferro, remisero que había llevado a Pereyra hasta el PH de la calle de la calle 28, donde ocurrió el crimen, y Godoy, vecina del entonces novio de Santos, llegaron al veredicto en libertad y tras la condena se ordenó su inmediata detención. Durante el juicio, que constó de cinco audiencias, el chofer habló e intentó explicar las diferencias entre las versiones que dio, mientras que la mujer eligió el silencio.

El debate oral tuvo uno de sus momentos más importantes el 4 de diciembre pasado, cuando Tagliaferro terminó reconociéndose como “testigo interesado”. En su declaración, admitió haber solicitado la recompensa de 300 mil pesos que el Gobierno provincial ofrecía a quienes aportaran datos relevantes para esclarecer el cuádruple crimen -dinero que iba a cobrar en caso de que Martínez fuera hallado culpable".

Pero tres años después del hecho, el Tribunal Oral y Criminal III condenó a prisión a Quiroga y absolvió de forma unánime al "Karateca" -apodo que tenía por ser profesor de artes marciales- y exponiendo los dichos de Tagliaferro y Godoy. En el caso del remisero, aportó tres versiones distintas, dos en la instrucción y una en el juicio, alegando "haber tenido miedo de la policía" en un primer momento.

Las condenas y los pedidos de las partes

La lectura de la sentencia estuvo a cargo del juez Emir Caputo Tartara. Tras haber sido hallado culpable, el primer testigo, conocido como “El Chino”, recibió una pena de siete años de prisión, con accesorias legales, costas e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena.

Por su parte, la vecina de Martínez fue condenada a cuatro años y seis meses de prisión, también más accesorias legales, costas e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena. El fiscal del caso, Mariano Sibuet, había pedido 7 años para Tagliaferro y 6 para Godoy, mientras que la querella requirió 10 años de cárcel para los imputados.

La defensa de la mujer pidió su absolución o que, en su defecto, se le diera una pena en expectativa o de prisión domiciliaria. Mientras tanto, el abogado del hombre, Gonzalo Scaray, solicitó que se lo absuelva o se lo sentencie a una condena mínima de un año y medio en suspenso, o con arresto domiciliario, cuestionando duramente el accionar de la Fiscalía y asegurando que "nunca mintió".

En un primer momento, Tagliaferro contó que cuando llevó en su remís a Marisol vio a un hombre de entre 20 y 40 años, con el torso desnudo, salir a recibirla en la vivienda del barrio la Loma. Sin embargo, dijo que no podía identificarlo, pero más tarde, cuando se difundió la imagen de Martínez en los medios de comunicación, cambió su testimonio y manifestó que lo reconocería si lo veía.

Al hablar en la comisaría, donde había manifestado no recordar nada, expreseó "haberse asustado por la Policía" y por ese motivo no pudo dar detalles. Sostuvo que recién se acordó después de "ver la foto de Martínez" y allí se reunió con el abogado Fernando Burlando, que en ese entonces representaba al padre de Pereyra.

Godoy, en tanto, había comentado que vio al joven cerca de la 1.30 o 1.40 de la madrugada cuando llegó en un auto. También precisó que estaba con el torso desnudo y supuestamente ensangrentado, portando algo en la mano. La acusación del fiscal de cuádruplle crimen, Álvaro Garganta, se centró en Martínez, que rechazó las versiones al explicar que estaba enfermeo y no había salido de su casa, manteniéndose en contacto con Bárbara por mensaje de texto.

Durante el juicio por "falso testimonio", un psicólogo de la Asesoría Pericial que lo evaluó dijo que el hombre “tenía un corte psicótico que permite amoldar la realidad de acuerdo a sus intereses, con un show muy engrandecido, y en caso de que la realidad no se acomode a lo que él quiere, no la acepta”. Además, la hermana de Marisol desmintió la versión que había dado de que la joven era "su cllienta de confianza".

El cuádruple crimen de La Plata

Tras la caída de la hipótesis inicial contra Osvaldo Martínez, los investigadores encontraron ADN, huellas y rastros que pertenecían a “La Hiena” Romero, conocido de la familia Santos. El fallo en su contra fue por "homicidio simple" contra Barttole, y "homicidio calificado por haberse perpetrado para procurar impunidad" por los otros tres asesinatos.

La investigación concluyó que actuó solo y con saña. La primera en ser asesinada fue Susana, que estaba en la cocina, y después atacó a Micaela, que intentó pedir ayuda por teléfono. A Bárbara la sorprendió en el baño mientras se duchaba, y finalmente mató a Marisol, que ingresó a la vivienda minutos después porque iba a juntarse con su amiga. Las víctimas recibieron varios golpes y sus cuerpos tenían entre 20 y 30 heridas de arma blanca.

