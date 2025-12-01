La investigación por el cuádruple crimen de La Plata, el caso de las tres mujeres y una niña que fueron asesinadas a golpes y puñaladas en un PH, continúa sumando capítulos a catorce años del hecho. Este lunes, dos testigos claves comenzaron a ser juzgados por "falso testimonio agravado" contra Osvaldo “Karateca” Martínez, pareja de una de las víctimas, que fue absuelto años después cuando se condenó al autor material de la masacre, Javier “La Hiena” Quiroga.

El 27 de noviembre de 2011, Bárbara Santos (29), su hija Micaela Galle (11), su madre Susana de Barttole (63) y su amiga Marisol Pereyra (35) fueron asesinadas en una casa del barrio La Loma. A las pocas horas del hallazgo se puso el foco en Martínez, profesor de artes marciales que era pareja de Bárbara, quien quedó rápidamente detenido a pesar de sostener que no había estado en la vivienda ubicada en la calle 28, entre 41 y 42.

"La pista del jardín" y una nueva autopsia: giro en el caso de la psiquiatra asesinada en La Plata

El hombre fue imputado por el fiscal de instrucción, Álvaro Garganta, tuvo una alta exposición mediática y fue arrestado de manera preventiva por seis meses. En parte, esto se debió a que en el inicio del caso, el remisero Marcelo Tagliaferro y su vecina, Patricia Godoy, declararon en su contra: el primero lo ubicó en el lugar del hecho "con el torso desnudo" cuando llevó a Pereyra hasta la casa de su amiga, y la segunda dijo que lo vio llegar a su casa "en cuero".

En 2014, el Tribunal Oral en lo Criminal 3 de La Plata ratificó la absolución de Martínez al concluir que no había elementos que justificaran la acusación contra él y condenaron a reclusión perpetua a Quiroga por considerarlo el único autor de la masacre. Al mismo tiempo, ordenaron que se investigue a Tagliaferro y Godoy por "falso testimonio agravado", delito que prevé hasta 10 años de prisión.

Osvaldo Martínez y Bárbara Santos.

Ahora, el Tribunal Oral en lo Criminal N° IV de la capital bonaerense realizará el juicio, mientras que la acusación estará a cargo del fiscal Mariano Sibuet. Osvaldo Martínez se presenta como particular damnificado, representado por los abogados Sebastián Chouela y Belén Chapur, y la defensa del chofer estará en manos de Gonzalo Escaray.

Con el nuevo proceso, el "Karateca" busca que, después de 14 años, se siente un precedente al determinar las responsabilidades de quienes considera que culparon a un inocente y provocaron que el verdadero asesino permaneciera en libertad. La Justicia deberá determinar si existió o no una manipulación o falsedad en los datos que aportaron los testigos durante la investigación del crimen.

Cuádruple crimen: Qué habían declarado el remisero y la vecina

En un primer momento, Tagliaferro contó que cuando llevó en su remís a Marisol Pereyra hasta la casa de La Loma, vio a un hombre de entre 20 y 40 años, con el torso desnudo, salir a recibirla. Sin embargo, aseguró que no podía identificarlo. Pero más tarde, cuando se difundió la imagen de Martínez en los medios de comunicación, cambió su testimonio y manifestó que lo reconocería si lo veía.

Se presentó voluntariamente ante la fiscalía con su abogado, que en ese entonces era Fernando Burlando, para oficializar su declaración. También se inscribió para cobrar la recompensa de 300 mil pesos que el Gobierno provincial ofrecía para aquellas personas que aportara información relevante para la causa. El escrito quedó avalado por Garganta.

Marcelo Tagliaferro.

De manera paralela, Godoy quedó involucrada en la instrucción de la fiscal Ana Medina porque relató haber visto a la pareja de Santos llegando a su domicilio sin la remera puesta, "en cuero", a bordo de su auto, un Fiat Uno blanco. Para Garganta, esto reforzó la sospecha en su contra.

El acusado siempre sostuvo que aquella noche nunca salió de su casa. Además, afirmó que se había mantenido en contacto con Bárbara a través de mensajes de texto: "Le dije al fiscal que me quedé mirando una película de Angelina Jolie, Agente Salt. Lo corroboró y aun así eligió acusarme”, recordó durante un reportaje en el que también indicó que no se habían hallado rastros suyos en la escena de los homicidios.

Cómo fue el cuádruple crimen de La Plata

Tras la caída de la hipótesis inicial contra el novio de Bárbara, los investigadores encontraron ADN, huellas y rastros que pertenecían a Javier “La Hiena” Romero, un joven conocido de la familia Santos. El fallo en su contra fue por "homicidio simple" contra Barttole, y "homicidio calificado por haberse perpetrado para procurar impunidad" por los otros tres asesinatos.

La investigación concluyó que actuó solo y con saña. La primera en ser asesinada fue Susana, que estaba en la cocina. La golpeó en la cabeza y luego la apuñaló 12 veces. Después atacó a la niña, que había intentado pedir ayuda por teléfono, y la mató de más de 20 puñaladas. A Bárbara la sorprendió en el baño mientras se duchaba: su cuerpo fue hallado con 30 cortes en distintas zonas.

Pereyra fue agredida minutos después, cuando ingresó a la vivienda: recibió un golpe en el rostro y luego sufrió ocho heridas de arma blanca en el cuello y el tórax. Desde el momento en que fue condenado, Quiroga permanece tras las rejas.

