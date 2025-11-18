El Tribunal Penal Internacional de Bangladesh condenó a muerte a la ex Primera Ministra Sheikh Hasina, quien se encuentra exiliada en la India. Fue por las protestas estudiantiles que hubo el año pasado.
Dicho Tribunal, que ella ayudó a conformar en su gestión, fue el que la declaró culpable de incitar la violencia y ordenar el uso de la fuerza letal durante las manifestaciones que hubo en agosto de 2024. A su vez, la exfuncionaria fue señalada por no tomar medidas para evitar los abusos. Y es que, según la ONU, murieron al menos 1400 personas bajo su tutela, en su mayoría civiles.
Tras escuchar la sentencia, el fiscal en jefe de Bangladesh declaró: “Esta exfuncionaria manchó de sangre sus manos con la muerte jóvenes estudiantes y ciudadanos de a pie, motivo por el que creemos que, con su sentencia, se cierra un capítulo de nuestra historia y se cumple la búsqueda de justicia de nuestra nación”.
Sobre la ex Primera Ministra pesaron cinco acusaciones por la violencia desatada en las calles: desde incitar al crimen hasta ordenar el ataque con armas letales y fuerza aérea contra civiles. A pesar de los señalamientos por la sangrienta represión, la funcionaria sostuvo una y otra vez su inocencia.
"El veredicto tiene motivaciones políticas": la palabra de la exfuncionaria, exiliada en India
El contrapunto impacta: Hasina siempre negó los cargos. A pesar de ello, la mujer se escabulló en helicóptero luego de ocurridos los incidentes. De hecho, y mediante un comunicado, expresó que el veredicto tenía “motivaciones políticas”.
Por su parte, el exministro del Interior, Asaduzzaman Khan Kamal, también fue condenado a muerte por el mismo caso. El exinspector general de la Policía Chowdhury Abdullah Al-Mamun, que declaró como testigo del Estado, recibió una pena reducida de cinco años de prisión.
La sentencia puede ser apelada ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, el hijo y asesor de Hasina, Sajeeb Wazed, afirmó que no lo harán, a menos que un gobierno elegido democráticamente asumiera el poder con la participación de la Liga Awami, el partido de Hasina.
