El Tribunal Penal Internacional de Bangladesh condenó a muerte a la ex Primera Ministra Sheikh Hasina, quien se encuentra exiliada en la India. Fue por las protestas estudiantiles que hubo el año pasado.

Dicho Tribunal, que ella ayudó a conformar en su gestión, fue el que la declaró culpable de incitar la violencia y ordenar el uso de la fuerza letal durante las manifestaciones que hubo en agosto de 2024. A su vez, la exfuncionaria fue señalada por no tomar medidas para evitar los abusos. Y es que, según la ONU, murieron al menos 1400 personas bajo su tutela, en su mayoría civiles.

Las protestas en Bangladesh tuvieron lugar en 2024

Tras escuchar la sentencia, el fiscal en jefe de Bangladesh declaró: “Esta exfuncionaria manchó de sangre sus manos con la muerte jóvenes estudiantes y ciudadanos de a pie, motivo por el que creemos que, con su sentencia, se cierra un capítulo de nuestra historia y se cumple la búsqueda de justicia de nuestra nación”.

Sobre la ex Primera Ministra pesaron cinco acusaciones por la violencia desatada en las calles: desde incitar al crimen hasta ordenar el ataque con armas letales y fuerza aérea contra civiles. A pesar de los señalamientos por la sangrienta represión, la funcionaria sostuvo una y otra vez su inocencia.

"El veredicto tiene motivaciones políticas": la palabra de la exfuncionaria, exiliada en India

El contrapunto impacta: Hasina siempre negó los cargos. A pesar de ello, la mujer se escabulló en helicóptero luego de ocurridos los incidentes. De hecho, y mediante un comunicado, expresó que el veredicto tenía “motivaciones políticas”.

Por su parte, el exministro del Interior, Asaduzzaman Khan Kamal, también fue condenado a muerte por el mismo caso. El exinspector general de la Policía Chowdhury Abdullah Al-Mamun, que declaró como testigo del Estado, recibió una pena reducida de cinco años de prisión.

La sentencia puede ser apelada ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, el hijo y asesor de Hasina, Sajeeb Wazed, afirmó que no lo harán, a menos que un gobierno elegido democráticamente asumiera el poder con la participación de la Liga Awami, el partido de Hasina.

