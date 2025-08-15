Juicio por YPF: Argentina podrá apelar sin entregar las acciones de la empresa

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito le permite a Argentina apelar la orden de la Jueza Loretta Preska sin necesidad de entregar las acciones de YPF.

Con este fallo, “las acciones del gobierno en la petrolera podrán permanecer en la Caja de Valores mientras la Corte resuelve la apelación”, afirmó el especialista Sebastián Maril, de Latam Advisors.

“Adicionalmente, el país podrá apelar la orden de la Juez Preska sin ofrecer una garantía”, añadió Maril.

A fines de junio, la jueza Preska había ordenado al Gobierno argentino transferir el 51% los títulos de la petrolera como parte de pago de la sentencia de US$ 16.000 millones.

El gobierno argentino, a través de la Procuración del Tesoro, apeló ante la Cámara de segunda instancia, que a mediados de julio concedió una suspensión temporal hasta definir en un panel de tres jueces cómo proceder.

En esa instancia, si la Corte de Apelaciones hubiera negado la cautelar la jueza podría haber pedido la ejecución de las acciones. Ya el financista de los demandantes, Burford Capital, había anticipado que no liquidaría ese pago, como “acto de buena fe”.

Entrega de acciones "incumplible"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había advertido que la entrega de acciones habría sido incumplible.

Mientras se esperaba la definición de la corte de apelaciones, Franco expresó que (la entrega de acciones) “pueden dictarla, pero si lo hacen, es una decisión incumplible por parte del gobierno nacional, porque existe esta famosa ley que hemos comentado, la ley por la que se expropió la empresa. Según la legislación, para que alguna vez se venda alguna acción de YPF de las que pertenecen al Estado nacional, eso tiene que ir al Congreso y ser aprobado con una mayoría especial".

