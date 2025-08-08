YPF convertirá su app en una billetera digital y sumará la opción de pagar combustible en dólares

YPF comenzó a actualizar su aplicación móvil para transformarla en una billetera digital que permita realizar pagos vinculados a servicios de movilidad.

Entre las novedades, se incorporará la posibilidad de pagar la carga de combustible en dólares, con débito directo en esa moneda, a través de la App YPF.

La nueva funcionalidad estará disponible en las próximas semanas y forma parte de la estrategia del Gobierno de Javier Milei para fomentar el uso del dólar en operaciones diarias. Hasta ahora, el débito en dólares se utilizaba principalmente para compras de alto valor, como autos o propiedades.

Con este cambio, YPF ofrecerá una herramienta adicional a sus más de 4,5 millones de usuarios activos y se posicionará como la primera empresa del sector energético en Argentina en implementar este tipo de solución digital.

Descuentos nocturnos: impacto en ventas y hábitos de consumo

Desde que se implementó el beneficio, quienes cargan combustible entre la medianoche y las 6 de la mañana reciben un 3% de descuento, que sube al 6% si el pago se realiza mediante la app en estaciones con sistema de autoservicio.

Las ventas en esa franja horaria crecieron 28% .

El uso de la app en la madrugada se duplicó: 2 de cada 10 litros vendidos entre las 00 y las 06 se abonan por medios digitales.

Más del 50% de los usuarios que aprovechan la promoción no solían cargar en ese horario.

Planes de ampliación de beneficios

A partir de agosto, YPF analiza:

Extender el 6% de descuento a toda su red de estaciones.

Sumar un 3% adicional en pagos realizados con la App YPF en estaciones con autocarga.

El objetivo es fidelizar clientes, potenciar los medios de pago digitales y distribuir mejor la demanda durante el día.

YPF Digital: la primera billetera energética del país

El proyecto está liderado por YPF Digital (YDI), que desde abril —tras la aprobación del Banco Central para operar como Proveedor de Servicios de Pago (PSP)— trabaja en convertir la App YPF en la primera billetera digital lanzada por una compañía energética en Argentina.

La plataforma permitirá:

Centralizar pagos y beneficios.

Acceder a descuentos personalizados.

Realizar pagos en dólares de forma directa.

Con esta innovación, YPF busca digitalizar la experiencia del cliente y alinearse con las nuevas tendencias de consumo y pagos electrónicos.