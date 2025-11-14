En Florida ejecutaron a exmarine luego de 46 años preso, y en Oklahoma otro reo zafó en el último minuto

Un exmarine de 66 años fue esjecutado este jueves en Florida luego de pasar 46 años en la cárcel, por la violación y asesinato de Rebeca Kunash, una nena de 6 años que secuestró de su dormitorio en 1979. La particular situación de Bryan Fredrick Jennings, por el casi medio siglo que pasó en el corredor de la muerte, y su ejecución por una inyección letal se contrapusieron también este jueves con lo ocurrido con otro condenado en Oklahoma, Tremane Wood, a quien el gobernador del estado le concedió un indulto de último minuto: purgará cadena perpetua, pero sin posibilidad de libertad condicional.

La inyección letal de Jennings, que estaba en el ejército cuando la violación y asesinato de Kunash, a la que según los jueces ahogó en un canal luego de abusarla, fue la ejecución número 16 de este año en Florida. El informe de la prisión estatal, ubicada cerca de Starke, señaló que Jennings fue declarado muerto a las 6:20 pm (local) tras recibir una inyección de tres fármacos, y que contestó "no" en voz alta cuando le preguntaron si quería hacer alguna declaración antes de su muerte.

Mientras tanto, en Oklahoma, cuando en la penitenciaria estatal la hora de la muerte de aproximaba de manera inexorable para Tremane Wood, de 45 años, sonó el teléfono con el indulto del gobernador Kevin Stitt. La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Oklahoma había recomendado el cambio de pena para Wood a cadena perpetua en una votación de 3-2 a principios de noviembre, y el republicano Stitt finalmente lo concedió cuando faltaban pocos minutos para la ejecución.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Tremane Wood se salvó a último minuto de ser ejecutado, pero jamás saldrá de prisión por un crimen en 2002.

"Tras una revisión exhaustiva de los hechos y una profunda reflexión, he decidido aceptar la recomendación de la Junta de Indultos y Libertad Condicional de conmutar la sentencia a cadena perpetua sin libertad condicional", declaró Stitt.

Wood había recibido la sentencia de muerte por el crimen de Ronnie Wipf, un joven de 19 años en un intento de robo ocurrido en 2002. Por ese suceso, Jake Wood, hermano de Tremane, recibió en su momento cadena perpetua, pero antes de suicidarse en prisión, Jake confesó que había sido él y no su hermano quien apuñaló a Wipf hasta matarlo.

Este viernes, fusilamiento en Carolina del Sur

En tanto, la agenda de las sentencias de muerte en los Estados Unidos incluyen para este viernes el caso caso de Stephen Bryant, de 44 años, que enfrentará un pelotón de fusilamiento en Carolina del Sur.

En su juicio, Bryant admitió haber asesinado a tres personas en 2004, incluso escribiendo el mensaje "atrápame si puedes" con la sangre de una de sus víctimas antes de escapar. Si su ejecución finalmente se lleva a cabo este viernes, será la número 42 en lo que va de 2025, la cifra más alta desde el año 2012, cuando fueron 43 los reos ejecutados.

La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados de Estados Unidos, mientras que otros tres -California, Oregón y Pensilvania- mantienen moratorias, aunque no las han abolido de manera definitiva. Fiel a su estilo, el presidente Donald Trump se asume partidario de la pena capital y, en su primer día en el cargo, pidió que "se amplíe su uso para los crímenes más viles".

AFP/HB