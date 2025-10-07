La tranquilidad del mediodía porteño se vio interrumpida este martes cuando un helicóptero de la Policía Federal quedó suspendido sobre el techo del Congreso de la Nación. La escena, que duró varios minutos y fue captada desde distintos ángulos por transeúntes y empleados legislativos, disparó una ola de rumores en redes sociales y evocó inevitablemente el recuerdo de la histórica huida de Fernando de la Rúa.

Los videos comenzaron a circular cerca de las 13 y mostraban a la aeronave (identificada con la sigla H15) maniobrando a escasos metros del techo del edificio, mientras un agente descendía y se comunicaba con los pilotos. Las imágenes, difundidas por usuarios de X, sumaron cientos de comentarios y bromas sobre la insólita postal frente a la cúpula verde del Palacio Legislativo.

Horas más tarde, la Policía Federal aclaró que el episodio formó parte de un simulacro de evacuación incluido en el Curso Permanente de Adiestramiento Táctico conjunto. El operativo, según informaron, fue “una práctica para medir tiempos de respuesta” entre la base de la fuerza, el Congreso y el Hospital Churruca, ubicado a menos de cuatro kilómetros y equipado con helipuerto.

Desde la Cámara de Diputados confirmaron que el ejercicio estaba autorizado y que el encargado de seguridad del Congreso había sido notificado previamente. “Fue una maniobra controlada, dentro de los protocolos habituales de entrenamiento”, explicaron fuentes legislativas a Clarín, tras el revuelo que generó el sobrevuelo en pleno centro porteño.

Aunque no se trató de ninguna emergencia real, la maniobra sorprendió a quienes trabajan a diario en el edificio. Sin helipuerto disponible, el ejercicio buscó ensayar la precisión del piloto y la posibilidad de una evacuación en caso de crisis.

El fantasma del 2001

El 20 de diciembre de ese año, la crisis política y social que venía arrasando al país alcanzó su punto más alto. Miles de personas se concentraron frente a la Casa Rosada, en medio de cacerolazos, represión policial y un clima de caos generalizado. Dentro del edificio, el entonces presidente Fernando de la Rúa firmaba su renuncia tras una jornada marcada por la violencia y la pérdida de control político. Poco después, salió por una puerta lateral hacia la terraza, donde lo esperaba un helicóptero que lo trasladaría a la residencia de Olivos.

Las imágenes de su partida, registradas por las cámaras de televisión, se convirtieron en un símbolo del derrumbe institucional del país. Con su helicóptero elevándose sobre la Plaza de Mayo, De la Rúa selló el final abrupto de su gobierno y dejó una postal imborrable en la memoria colectiva. Aquella huida marcó no solo el cierre de un ciclo, sino también el comienzo de una etapa de profunda desconfianza hacia la dirigencia política argentina.

