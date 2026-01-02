Murió Alicia Ramos Fondeville, la jueza que condenó a Carlos Monzón en 1989 por el femicidio de Alicia Muñiz

La exjueza Alicia Ramos Fondeville, conocida por haber dictado en 1989 la condena contra el boxeador Carlos Monzón por el femicidio de Alicia Muñiz, falleció este jueves en Mar del Plata a los 90 años. El deceso fue comunicado oficialmente por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de esa ciudad.

“Con profundo pesar, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Mar del Plata informa el fallecimiento de la Dra. Alicia Ramos Fondeville, acontecido el 1 de enero de 2026 en nuestra ciudad”, indica el texto.

Comunicado del Colegio de Magistrados y Funcionarios Mar del Plata

Fondeville estuvo al frente de la Cámara Penal que juzgó a Monzón por haber golpeado y arrojado desde un balcón a Muñiz, hecho por el que recibió una condena a 11 años de prisión.

En el texto, el Colegio destacó el recorrido de Ramos Fondeville dentro del Poder Judicial y su rol dentro de la propia institución. Al respecto, destacó que “la Dra. Ramos Fondeville fue una figura histórica de la Justicia local y nacional”.

La institución también agregó que la magistrada ”fue la primera mujer en presidir nuestro Colegio, abriendo camino para la participación femenina en los espacios institucionales de conducción”.

En esa línea, añadió que “su liderazgo marcó un hito en la vida de nuestra institución y dejó una huella imborrable en la memoria colectiva”.

El comunicado también recordó un reconocimiento reciente otorgado por la entidad. “En agosto de 2025, al cumplirse los 50 años de nuestro Colegio, las actuales autoridades le entregaron una medalla conmemorativa en reconocimiento a su legado y a su aporte invaluable a la consolidación de una Justicia cercana, transparente y comprometida con la comunidad”, precisó.

En otro tramo, el mensaje institucional subrayó rasgos de su desempeño profesional al señalar que “su vida profesional estuvo signada por la firmeza, la independencia y la vocación de servicio”, y agregó que “su ejemplo seguirá inspirando a las generaciones presentes y futuras de magistrados y funcionarios”.

Alicia Ramos Fondeville en el centro del Tribunal, de espaldas, Carlos Monzón

Finalmente, el Colegio expresó su acompañamiento a los allegados de la magistrada: “acompañamos en este momento de dolor a su familia, colegas y amigos, y elevamos un sentido homenaje a quien supo honrar la magistratura con dignidad y compromiso”.

En cuanto a las exequias, se informó que “sus restos serán velados este sábado 3, en la casa velatoria de Hipólito Yrigoyen 2046, en el horario de 09:30 a 14:00”.

El crimen de Alicia Muñiz y el juicio contra Carlos Monzón

El caso judicial contra Carlos Monzón se inició tras la muerte de Alicia Muñiz, ocurrida en la madrugada del 14 de febrero de 1988 en el balneario La Perla, en la ciudad de Mar del Plata.

Carlos Monzón fue detenido pocos días después del assinato de Alicia Muñiz. Sus coartadas nunca encajaron.

Muñiz, quien era modelo, pareja del exboxeador y madre de su hijo menor. falleció por los golpes que le pegó Monzón y fue tirada desde el balcón del departamento en el que ambos se encontraban, luego de una discusión que fue presenciada parcialmente por testigos y reconstruida en la investigación judicial.

Carlos Monzón y Alicia Muñiz se habían casado en Miami en 1981

En un intento por eludir su responsabilidad, Monzón se arrojó posteriormente desde el balcón, con el objetivo de simular que Muñiz se había lanzado al vacío y que él había intentado impedirlo.

Como consecuencia de esa caída, sufrió la fractura de un hombro. Durante la reconstrucción judicial del hecho, el exboxeador fue observado en el balcón con el brazo enyesado. Los vecinos que estaban fuera de la propiedad le gritaron “asesino”. Fue la primera vez que el excampeón mundial sintió el repudio público.

Carlos Monzón durante la reconstrucción del asesinato de Alicia Muñiz, en frebrero de 1988

La causa fue instruida por la Justicia bonaerense y tuvo una amplia repercusión pública por la fama mundial de Monzón. Durante el proceso se incorporaron peritajes médicos, testimonios de vecinos y antecedentes de episodios de violencia, que permitieron establecer la responsabilidad penal del exdeportista en la muerte de Muñiz. El juicio se desarrolló en Mar del Plata y concluyó en 1989.

El 3 de julio de ese año, al no existir aún la figura de “femicidio”, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Mar del Plata condenó a Carlos Monzón a 11 años de prisión por el delito de homicidio simple.

La sentencia también incluyó la inhabilitación para ejercer la patria potestad y otras restricciones vinculadas al cumplimiento de la pena. Tras el fallo, Monzón quedó detenido y fue trasladado a distintas unidades penitenciarias. Durante su encarcelamiento, recibió visitas de diversas figuras de la farándula argentina e internacional, entre ellas la de su amigo, el actor francés Alain Delon.

Carlos Monzón y Alain Delon en la Unidad Penitenciaria N° 2 de Las Flores, en Santa Fe

Años más tarde, el exboxeador accedió al régimen de salidas transitorias. El 8 de enero de 1995, mientras gozaba de ese beneficio, murió en un siniestro vial ocurrido en la ruta 51, a la altura de la localidad bonaerense de Los Cerrillos, cuando el vehículo que conducía despistó y cayó a un barranco. Tras las pericias posteriores quedó demostrado que Monzón manejaba en estado de ebriedad.

El caso quedó registrado como uno de los antecedentes judiciales más relevantes vinculados a la violencia de género en la Argentina.

