Ola de calor: ¿cuáles son las recomendaciones para mantener la casa fresca?

En medio de la ola de calor no pueden faltas las recomendaciones para mantener la casa fresca.

En ese contexto, la casa debe ventilarse más temprano, o entrada la noche. Lo mejor es lograr una ventilación cruzada para lograr una corriente de aire que ayude a refrescar el ambiente.

Otra de las recomendaciones es cerrar las ventanas y persianas en los horarios de mayor temperatura.

Otro tip consiste en rociar las cortinas con agua, para enfriar el aire que ingresa.

Además, la instalación de burletes en puertas y ventanas, así como también usar ventiladores cerca del suelo, con recipientes de hielo adelante para generar una brisa más fresca.

Los pisos pueden refrescarse pasando un trapo húmedo. Sin dudas que el menor aliado es el aire acondicionado. Lo mejor es ponerlo entre 22 y 25 grados para cuidar su rendimiento.

Otro cuidado es hidratarse con mucha agua y evitar las bebidas con cafeína y alcohol. Ante cualquier síntoma de golpe de calor, consultar con un especialista.