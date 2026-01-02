Extienden el plazo para cambiar los dólares "cara chica": ¿Hasta cuándo habrá tiempo?

¿Qué hacer con los dólares cara chica? Ahora el Banco Central extendió sin plazo la disposición que autoriza a los bancos a recibir y cambiar dólares de este tipo.

Es decir que por el momento se canceló la fecha límite que había sido anunciada para el 31 de diciembre de 2025, y el recambio de billetes puede seguir realizándose.

La normativa también comprende a los billetes que estén manchados o deteriorados.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Para cambiar los ejemplares, se recomienda primero verificar si el banco forma parte del programa de recambio de billetes, en caso de que el banco no participe, hay entidades como Banco Nación, u otros provinciales, que si los aceptan.

La entrega de los billetes se hace por ventanilla, hay un representante del banco que realiza la verificación de autenticidad y el estado del ejemplar.

Cabe destacar que no se acepta si más del 40% del papel está inutilizable o ausente

Una vez cumplido el plazo, se puede entregar para el recambio. Puede ser dejando los fondos en una cuenta bancaria o retirar en el momento billetes de series más nuevos.