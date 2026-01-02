Crece la tendencia de la caninoterapia: ¿cuáles son los beneficios para la salud?

Crece la tendencia de hacer tratamientos de caninoterapia, una intervención terapéutica que mejorar la salud física, mental y emocional.

¿Cuáles son las ventajas para la salud? aseguran que promueve la liberación de oxitocina, reduce el estrés y motiva la socialización de los residentes alojados en hogares de larga estadía a través del vínculo humano-animal.

Las intervenciones asistidas con animales se basan en la incorporación de un animal seleccionado como un recurso terapéutico para promover beneficios emocionales, sociales, físicos y cognitivos a través de una experiencia de disfrute que promueve una mayor motivación en el establecimiento de los lazos sociales.

Las intervenciones asistidas con perros ocupan un lugar cada vez más relevante en tratamientos de cuidado gerontológico como una herramienta efectiva que promueve el bienestar emocional, social y cognitivo en personas mayores que viven en residencias de cuidados.

En la Ciudad de Buenos Aires, la sanción de la Ley 6.645/23, que regula el funcionamiento de estos establecimientos, representó una gran avance para la caninoterapia al habilitar a las residencias de larga estadía para personas mayores a mantener vínculo con animales domésticos, ya sea mediante adopción, visitas o actividades terapéuticas.