Luego de una brutal golpiza, agonizó cuatro días y murió: buscan a un atacante prófugo

Un joven de 29 años murió este fin de semana luego de agonizar por cuatro días tras ser víctima de un brutal ataque en Merlo en medio de los festejos de Año Nuevo. La víctima recibió una paliza por parte de un grupo de personas en el marco de una presunta disputa vecinal.

El violento episodio ocurrió en el cruce de Ramón Freyre y Gregorio Matorras, en el Barrio Matera, a plena luz del día. Testigos sostuvieron que se trató de una disputa vecinal, mientras que en las imágenes registradas por cámaras de seguridad de la zona se ve a la víctima, Maximiliano Balbuena, siendo atacado brutalmente por varias personas.

En las imágenes capturadas del momento del ataque se ve como la víctima intenta defenderse, sin mucho éxito, mientras recibía golpes de distintos flancos. Según trascendió, habría sido un botellazo en la cabeza el golpe que le produjo un derrame cerebral y lo dejó hospitalizado.

La brutal paliza finalizó con una trompada al joven que estaba tendido en el suelo. Acto seguido, la víctima de 29 años se esforzó para ponerse de pie y comenzó a caminar de forma desorientada, con la cabeza completamente ensangrentada y la mirada perdida. Poco después, sufrió convulsiones.

Tras el ataque, Balbuena fue llevado de urgencia al Hospital Héroes de Malvinas, donde quedó internado en terapia intensiva, agonizó durante cuatro días y murió el pasado domingo 4 de enero. "Golpe en el cráneo (se cree que con un objeto contundente) que le provocó un derrame interno", se especificó en el informe médico.

A partir de las imágenes capturadas de la brutal golpiza, las autoridades lograron identificar a los supuestos responsables del violento ataque. Uno de los identificados ya fue detenido, se trata de Eduardo A.R., un ciudadano chileno de 56 años, vecino de la víctima.

La Policía también identificó a un presunto cómplice que aún se encuentra prófugo y está siendo intensamente buscado. Según indicaron los familiares de la víctima, el hombre que no fue capturado por las autoridades sería el principal atacante.

La causa fue caratulada en un principio como "homicidio en grado de tentativa", aunque tras el fallecimiento de la víctima fue recaratulada a "homicidio", y la investigación correspondiente quedó en manos del fiscal Fernando Siquier Rodríguez, de la UFI N° 6 de Morón.

