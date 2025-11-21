Un joven denunció golpiza de rugbiers cordobeses en Mendoza

Un joven mendocino, de 19 años, denunció que recibió una golpiza de un grupo de rugbiers cordobeses a la salida de un boliche en Luján de Cuyo.

El violento episodio, que se conoció este viernes, ocurrió durante la madrugada del 27 de septiembre, alrededor de las 4.40, cuando Agustín Salvador Huri, de 19 años, fue agredido por entre cinco y siete jóvenes.

De acuerdo a la acusación, los agresores integrarían la categoría M19 del Jockey Club Córdoba, informó El Doce.

Golpiza

Según la investigación, a cargo del fiscal Tomás Guevara, tras una discusión Huri fue agredido primero en el interior del boliche y luego el ataque continuó afuera del local bailable.

Allí la enfermería le realizó tres puntos de sutura en la boca y uno en la cabeza. Después fue trasladado hasta el Hospital Central donde constataron “rotura de tímpano”.

Por el momento no hay imputados en el expediente que se inició como “lesiones leves” pero cuya carátula podría agravarse.

Qué dice la víctima

“En ese boliche se encuentra a chicos que jugaban al rugby en el Jockey Club de Córdoba. Pero Agustín no es jugador de rugby, no tiene contacto con el deporte”, contó Julieta Massara, abogada de la víctima.

“En un primer momento comienzan a charlar en buenos términos, hablando de música electrónica. Luego de ello los chicos del Jockey Club comienza a gritar por su equipo y Agustín no reacciona ante esa situación porque no le importaba y ahí se pusieron violentos”, prosiguió la letrada.

“Lo golpearon en el boliche, le cortaron la boca. Ahí personal del boliche lo tomó a Agustín, lo sacó solo, salieron tres de los chicos del Jockey Club. Lo volvieron a arremeter, lo golpearon, lo empujaron. Cuando se acercó de nuevo a la puerta del boliche, salió el resto y lo golpearon en manada”, aseguró.

La abogada confirmó que en las redes sociales del Jockey Club Córdoba se logró identificar a uno de los presuntos atacantes, lo que se puso en conocimiento ayer a la Justicia.

Comunicado del Jockey Club Córdoba

“Repudiamos enérgicamente cualquier modo de violencia. Nos contactamos con los familiares del joven mendocino y con los señalados preliminarmente, sugiriéndoles presentarse ante la Justicia y ante la familia de Agustín. Entendemos que es un hecho que incumbe individualmente a cada uno de ellos”, sostuvo el Jockey Club Córdoba en un comunicado.