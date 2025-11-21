Liberaron a Brenda Barattini, la mujer condenada por cortarle los genitales a su amante

La Justicia otorgó la libertad condicional a Brenda Micaela Barattini condenada a 13 años de prisión en Córdoba por cortarle los genitales a su amante.

El hecho ocurrió el 25 de noviembre de 2017 cuando mientras mantenían relaciones sexuales, la mujer le mutiló casi en su totalidad los genitales con una tijera de podar. Entonces ella tenía 26 años y él 40.

La Cámara 2° del Crimen la condenó a 13 años de prisión por "tentativa de homicidio calificado por el vínculo y alevosía".

Libertad condicional

“Una vez que la penada va cumpliendo su condena, cumplidos los dos tercios de la misma que es un requisito objetivo temporal se analiza el comportamiento que ha tenido dentro de la cárcel, todos los elementos subjetivos y el informe criminológico que brinda el Servicio Penitenciario", explicó el fiscal de Ejecución Penal, Martín Berger.

"En este caso año a año ella fue cumpliendo con todo lo que es educación, laborterapia, conducta dentro del penal", agregó en declaraciones a El Doce.

"Terminó la carrera de Arquitectura que estaba haciendo en aquel momento e inició dos más: Abogacía y Letras. También hizo distintos cursos que se brinda a través del Servicio Penitenciario", precisó el funcionario judicial.

"Todo esto es parte de lo que la ley prevé como la resocialización que tiene que llevar adelante y fundamentalmente el informe psicológico que debe brindar también tanto el SP como las pericias que le hicieron acá el equipo técnico respectivo", aclaró Berger.

Informe psicológico

Además señaló que “al ser una primera condena le corresponde una libertad condicional con los dos tercios cumplidos, que los cumplió en el mes de septiembre de este año”.

“También hay que aclarar que se vio beneficiada por el artículo 140 de la ley 24.660”, que establece “que se le reduzcan algunos tiempos en función de lo que haya estudiado”.

"Las cuestiones subjetivas, y el informe psicológico en particular, han estado a la altura de lo que se esperaba en esta etapa de su evolución carcelaria”, enfatizó Berger.

Restricciones

“Se le estableció una restricción de mil metros respecto de la persona de la víctima, situación que de hecho, ella fija domicilio en Comodoro Rivadavia (Chubut), salvo un viaje de algunos de los dos sería imposible que se materializara este contacto”, consideró Berger.

Por último recalcó que Barattini mantiene la “obligación de continuar con los tratamientos psicológicos fuera del penal y que se acrediten esos tratamientos a través de los organismos respectivos”.











