Fueron detenidas 10 guardiacárceles por presuntas agresiones a un interno trans

El fiscal de Instrucción José Mana ordenó la detención de 10 guardiacárceles mujeres que habrían protagonizado una golpiza a un interno trans alojado en el Establecimiento Penitenciario 3 (EP3) del Complejo de Bouwer.

La intervención judicial fue consecuencia de una presentación de la jefa del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), Carolina Funes.

Según fuentes del Ministerio de Justicia, del que dependen las cárceles provinciales, ella recibió la denuncia del interno alojado en el pabellón de mujeres.

De inmediato dispuso el análisis de las cámaras de seguridad ubicadas en diferentes espacios del establecimiento. Después de relevar las imágenes, solicitó la intervención de la Fiscalía con competencia en el complejo carcelario de Bouwer, a cargo de Mana.

Todo sucedió en el pabellón femenino. Y las personas investigadas son todas mujeres.

Llama la atención el número de 10 agentes del SPC imputadas y detenidas. Permite deducir que no se habría tratado de un solo episodio aislado, sino de una serie de agresiones.

La víctima es un interno trans, alojado en el pabellón de mujeres.