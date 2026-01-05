Robo millonario en Corrientes: saquearon una empresa de limpieza tras romper una pared y usar llaves digitales

Un golpe minuciosamente planificado sacudió a una empresa de limpieza ubicada en el macrocentro de ciudad de Corrientes. Aunque el hecho se produjo en los días previos a la Navidad, los detalles del asalto trascendieron en las últimas horas, revelando la audacia y el nivel de información con el que contaban los delincuentes.

El comercio afectado, situado sobre la calle General Paz al 1100, fue blanco de un robo que fuentes de la investigación califican como un "trabajo de inteligencia". Según pudo confirmar Perfil NEA, los asaltantes ingresaron al local utilizando un acceso habitual, pero con un detalle que llamó la atención de los peritos: habrían empleado una llave digital de alta tecnología para sortear las medidas de seguridad.

Un botín de 50 millones de pesos

Una vez dentro, los malvivientes se dirigieron directamente hacia una de las oficinas internas. Para alcanzar su objetivo, debieron romper una pared de durlock, tras la cual se encontraba una caja fuerte.

El cofre, según indicaron fuentes cercanas al caso, se hallaba en ese sector desde hacía pocos días, ya que el dinero estaba destinado al pago de proveedores.

Si bien la Policía de Corrientes mantiene un estricto hermetismo sobre las cifras oficiales para no entorpecer la causa, se estima que el botín asciende a los 50 millones de pesos, cifra que incluye dinero en efectivo, una importante cantidad de cheques y documentación de valor para la firma.

Cámaras de seguridad y fuga

El análisis de las cámaras de seguridad del comercio y de la zona permitió advertir los movimientos de al menos un sujeto dentro del local, aunque se sospecha de la participación de más personas que oficiaron de apoyo externo. Tras violentar la estructura y hacerse con la pesada caja fuerte, los delincuentes cargaron el botín en un vehículo y huyeron del lugar con rumbo desconocido.

La investigación se centra ahora en el entorno de la empresa y en el rastreo de la llave digital utilizada, ya que el conocimiento del lugar exacto donde se guardaba el dinero y la forma de ingreso sugieren una entrega de información clave.