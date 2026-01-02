Tragedia en Corrientes: un joven murió tras despistar con su moto y es la primera víctima vial del 2026

Al crítico escenario que atraviesa la localidad de San Luis del Palmar por las inundaciones, se le sumó una noticia trágica: la confirmación del primer muerto por siniestros viales del año en la provincia de Corrientes.

El episodio ocurrió alrededor de las 6:30 de la mañana del 1 de enero de 2026, en la intersección de las calles Misiones y Junín.

La víctima fue identificada como Jorge Cabañas, de 33 años, quien circulaba solo a bordo de una motocicleta Honda Wave de 110 c.c. Por causas que aún se intentan establecer, el conductor perdió el control del rodado y cayó pesadamente sobre la cinta asfáltica, sufriendo heridas de extrema gravedad.

Traslado y deceso

Tras el impacto, Cabañas fue auxiliado en primera instancia y trasladado de urgencia al hospital local. Sin embargo, debido a la complejidad de su cuadro clínico, los médicos dispusieron su derivación inmediata al Hospital Escuela "General José Francisco de San Martín" de la ciudad de Corrientes, donde finalmente se produjo su deceso.

Según los primeros datos que trascendieron en la comunidad, el joven habría concurrido durante la noche de Año Nuevo a un local bailable de gran concurrencia y el siniestro se produjo poco después de la salida del establecimiento.

Investigación en curso

En el lugar del hecho trabajaron peritos de la Policía de Corrientes bajo las órdenes de la Unidad Fiscal en turno. Por razones de competencia, las actuaciones sumariales quedaron a cargo de la Comisaría de distrito de San Luis del Palmar.