Dolor y reclamo de justicia: el correntino atropellado en Nordelta iba a ser padre por primera vez

La familia de Ramón Oscar Olivera, el correntino que perdió la vida tras ser atropellado en las inmediaciones del complejo Nordelta, exige que la justicia revoque la libertad de la conductora responsable. El hecho, que ocurrió el pasado domingo, cobró una relevancia dramática al conocerse que la víctima estaba a punto de cumplir 50 años y cursaba, junto a su pareja, la espera de su primer hijo.

Ramón, nacido en Corrientes, pero radicado en Grand Bourg por motivos laborales, fue embestido cerca de las 7 de la mañana por una camioneta Jeep Renegade mientras caminaba hacia su trabajo en el Corredor Bancalari, a la altura del barrio Santa Bárbara.

La conductora, identificada como Yesica Loreley Quevedo, dio positivo en el test de alcoholemia y, aunque fue detenida inicialmente, recuperó la libertad tras el pago de una fianza.

Una vida de esfuerzo y una noticia trágica

Olivera mantenía una rutina rigurosa de trabajo: cada madrugada tomaba tres colectivos para llegar a Nordelta, donde realizaba tareas de mantenimiento. Su sobrina, Estefi Carmona, lo recordó como un hombre presente y muy querido por su entorno.

"Mi familia se encuentra destrozada. Solo algunos sabían que iba a ser padre por primera vez. (Su pareja) Estaba por cumplir los tres meses de embarazo e iba a hacerlo público ahora", relató con dolor.

Ramón tenía previsto celebrar su cumpleaños número 50 el próximo 7 de enero, fecha en la que pensaba anunciar oficialmente la llegada de su primer hijo junto a su pareja, Paola.

El pedido de justicia: "Salir alcoholizada es salir a matar"

El eje del reclamo familiar apunta a la situación procesal de Quevedo, imputada por homicidio culposo. La indignación creció tras conocerse que la mujer fue liberada a los pocos días del siniestro.

"Justicia sería que esté presa, o al menos que le saquen el registro y no lo vuelva a tener nunca más", sentenció Carmona.

Para la familia, el hecho de conducir a alta velocidad y bajo los efectos del alcohol transforma la imprudencia en una acción criminal: "Para nosotros, salir así es salir a matar".

El siniestro quedó registrado por cámaras de seguridad que ya forman parte del expediente judicial. Mientras tanto, en Corrientes y Buenos Aires, sus allegados despiden a un hombre que migró en busca de un futuro y cuyo proyecto de vida fue truncado a pocos días de su cumpleaños más especial.